Influencer Ivan iz 'Večere za 5' raskinuo zaruke: Počelo me sve gušiti, ne volim posesivne tipove

U showu "Večera za 5 na selu" nedavno je jedan od kandidata bio i influencer Ivan Bašić, koji je svoje sudjelovanje u ovom showu iskoristio za promoviranje nove pjesmu "Igra", htio se dobro zabaviti i osigurati što više pratitelja na društvenim mrežama. Pažnju je privukao zasigurno, ali većina komentara na društvenim mrežama nije mu išla u prilog i bilo je dosta prigovora na njegovo ponašanje u "Večeri za 5 na selu", ali Ivan se na njih nije obazirao.

Sada je otkrio kako se nedavno njegov ljubavni status promijenio i kako više nije zaručen i ispričao je što ga je navelo da raskine zaruke. - Raskinuo sam zaruke, nisam još spreman, a i počelo me sve to gušiti, ne volim posesivne tipove, sada živim život punim plućima a mogu reći da je i sezona lova opet otvorena i da očekujem pun DM vaših poruka. Osjećam se nikada bolje prekinuo sam ono što me gušilo a sada se baziram na svoju karijeru i fakultet i čekam ljubav, ali onu pravu koja će me oboriti s nogu, znam da zvuči kao scena iz filmova ali ja u čuda vjerujem - ispričao je Ivan za Dalmatinski portal.

Najavio je i kako mu sljedeći tjedan izlazi nova pjesma "Proljeće": Nakon što je završio tjedan u kojem je on kuhao u "Večeri za 5 na selu" rekao je kako je to zabavna emisija, ali mu je zasmetalo što su u montaži dosta toga srezali i ostavili samo određene dijelove snimljenog materijala.

- Žao mi je jedino što su mene prilazili kao glavnog negativca i osobu koja je 'puna sebe', a ja sam to radio isključivo da emisija bude još gledanija i napravimo medijsku pompu - rekao je tada. Ivan je dio svoje karijere proveo u Švicarskoj, a onda se preselio u Italiju i zato je u "Večeri za 5 na selu" svojim gostima poslužio talijanska jela, a očito ih je oduševio svojim kulinarskim vještinama jer je na kraju tjedna osvojio drugo mjesto.

