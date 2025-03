IDEM konačno ponovo brije normalno u novom singlu

„Brijalo normalno“ novi je IDEMov singl s hvaljenog i nagrađenog albuma „CIAO“. Ukupno četvrta izdvojena pjesma s izdanja stiže u tjednu u kojem će Antun Aleksa nastupiti u rasprodanoj Tvornici te u Boogaloou za kojeg su u prodaji posljednje ulaznice.

IDEM – „Brijalo normalno“

„Posvećeno svima koji se ne sjećaju kad su zadnji put brijali normalno“ – tim riječima je novi singl opisao IDEM, uz dodatak posvećen režiseru i autoru svih njegovih videa Vjekoslavu Prdinskom: „brijem da je ovo najjači spot do sad“.

„Brijalo normalno“ nastavlja put kojim su prije njega išli „Jadanja“, „Raspadam“ i „Slušat pank“ s albuma „CIAO“. To Izdanje je već ulovilo Rock&Off nagradu za Album godine, te IDEMu priskrbilo nagrade i u kategorijama Izvođača i Koncertnog izvođača godine, a trenutno je u konkurenciji za Alternativni album godine na Porinu.

Sljedeći put će se brijati normalno na „CIAO Tour 2025.“ koji u petak počinje u Zagrebu na rasprodanom koncertu u Tvornici kulture. Vrata kluba otvorit će se u 20:00, Monohrom počinju u 20:45, Ki Klop u 21:35, a IDEM u 22:25. Sljedeći dan zabava se seli iz Šubićeve u Vukovarsku, točnije u klub Boogaloo. Vrata se također otvaraju u 20:00, One Cure počinju u 20:45, One Cure u 21:30, a IDEM u 22:20. U prodaji je još svega 15% kapaciteta kluba, a ulaznice se mogu kupiti u sustavu Entrio ili u Drity Old Shopu. Neobavezni dress code za oba koncerta je crno-bijelo!

Turneja se zatim nastavlja u klubu Kotač u Puli 28, ožujka, te u riječkom Pogonu kulture dan kasnije. Providurova palača u Zadru ugostit će IDEMa u sklopu Urbofona Live 12. travnja, dok će se na dane od 24. do 26. zaputiti prema Slavoniji i Srbiji. Beogradska Zappa Baza na programu je 24., novosadska SKCNS Fabrici dan kasnije, a osječki Epic u nedjelju 26. travnja.