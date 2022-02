Cure detalji vjenčanja godine: Zna se tko će zabavljati goste na vjenčanju Hane Huljić i Petra Graše

Još je manje od tjedan dana preostalo do najiščekivanije svadbe na hrvatskoj javnoj sceni. Ove subote bračne će zavjete u Splitu izmijeniti Petar Grašo (45) i Hana Huljić (31). Iz dana u dan curi sve više informacija o svadbi koju brojni obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju, a jedna od posljednjih koja je dospjela u javnost je i tko će zabavljati uzvanike na vjenčanju. Riječ je o jednoj od naših najtraženijih pjevačica Jeleni Rozgi koju s mladencima veže dugogodišnje prijateljstvo.

- Dakako da ću prijateljima i zapjevati - rekla je Rozga za Gloriju tijekom promocije desetog albuma “Dva života” Saše Matića u Smaragdnoj dvorani zagrebačkog hotela Esplanade. Otkrila je i što je napravila odmah nakon što je saznala za sretnu vijest.

- Čim sam saznala sretnu vijest Petru i Hani sam poželjela sve najbolje i presretna sam zbog njih dvoje. To je jedna od najljepših priča u posljednje vrijeme - istaknula je Jelena Rozga koja u subotu sigurno neće biti jedina s mikrofonom u rukama. Tko će još zabavljati goste za sada nije poznato, no ono što se zna je to da će se u ulozi kumova naći također javnosti dobro poznata imena.

Foto: Antonio Ahel 16, December, 2021, Belgrade - Sasa Matica's press conference on the occasion of the New Year's Eve at the Hayat Hotel in Belgrade and the release of a new album marking 20 years of his career. Jelena Rozga. Photo: Antonio Ahel/ATAImages 16, decembar, 2021, Beograd - Konferencija za novinare Sase Matica povodom doceka Nove godine u hotelu Hayat u Beogradu i objavljivanju novog albuma sa kojim obelezava 20 godina karijere. Photo: Antonio Ahel/ATAImages Photo: Antonio Ahel/PIXSELL

Uz Grašu će pred oltarom tako stajati bivši košarkaš Dino Rađa, dok će vjenčana kuma njegovoj odabranici biti prijateljica Domenica Žuvela. Vjenčanje će se održati u Splitu u crkvi svetog Frane, a uoči vjenčanja Grašo je istaknuo koliko je sretan na privatnom planu.

-Ljubav se dogodila. Ljubav se treba dogoditi, ne treba je planirati, o ljubavi ne treba previše pričati. To su neke stvari koje čovjek treba njegovati u sebi, ne treba se time hvaliti. Da, postoji ljubav. Da, predivan je period života s osobom koja ti u tom trenutku znači najviše i s kojom se planiraš prepustiti i ploviti- rekao je Grašo tijekom gostovanja u emisiji Premijera- Vikend Specijal.

Nakon vjenčanja slijedi još jedan veliki dan u njihovim životima, a Grašo ne skriva uzbuđenje što će uskoro postati otac. -Bit ću tata. Zahvalni smo na svakom koraku koji je napravljen prema nama. Malo je smiješno da nas ljudi posvuda hvataju telefonom, imam 25 godina karijere, ali očito ljudima nedostaje nekoliko ovih lijepih priča... Ali nastavit ću nastojati zadržati svoju privatnost, jer želim da ljudi brinu o pjesmi, a ne mojoj spavaćoj sobi- dodao je glazbenik te se osvrnuo i na odnos s obitelji Huljić za koje ima samo riječi hvale. -Tonči i ja smo uvijek bili dostupni jedno drugome, od prvog trenutka, i prijateljski i privatno i poslovno. Uvijek smo bili obitelj, a sada smo nekako formalno-pravno obitelj. Obožavam te ljude, stvarno, uvijek, i jako se dobro slažu s mojima. Živimo kao svi normalni ljudi. Šalimo se, zezamo se, smijemo. Uživamo raditi glazbu i jako sam sretan što imamo tu veliku sinergiju i što se kad radimo zajedno s Vjekoslavom, dogode ovi veliki hitovi - zaključio je splitski glazbenik.

Foto: Duško jaramaz/Pixsell

