Hrvatski umjetnik predstavlja spot s nagrađivanog albuma: 'To je predivna šetnja pejsažima'

Ambijentalni konceptualni album "Mysteria Mossoriana" Mateja Meštrovića, koji album potpisuje kao Matthaeus Maximus, lani je nagrađen dvjema nagradama Global Music Silver Medal Awards (za ambijentalni album i kompozitora). Riječ je o nagradi koja prepoznaje i nagrađuje nezavisne glazbenike diljem svijeta te je "pečat izvrsnosti" međunarodne glazbene industrije. Meštrović je za pjesmu "Whispering Meadows" s tog albuma snimio i videospot, a zanimljivo je da ga je sam režirao i montirao. Spot premijerno pogledajte na portalu Večernjeg lista.

- Kadrove za spot sam kupio na internetu, ali važno je da sam napravio puno intervencija u te kadrove. Dodavao sam muhe, leptire, jastreba, sjene. Režijski sam napravio fantastičnu priču šetnje tim prostorima. U spotu se ne referiram na planinu Mosor, uostalom u pjesmi se radi o životu na livadi i njenim zvukovima i mirisima. To je predivna šetnja pejsažima i prostorima. Beskrajno sam ponosan na ovaj fascinantan uradak za koji sam uvjeren da će se svidjeti publici jer se radi o filmskoj priči - rekao nam je Meštrović i najavio brojne projekte koji su pred njim.

- Mogu se pohvaliti da 5. svibnja u Puli biti autor ceremonije otvaranja malog rimskog kazališta. Cijelo vrijeme pišem i nove kompozicije, radim na novom solo klavirskom albumu, priprema i koncertnu turneju za ljeto, a svašta se velikog sprema i za rujan. Drago mi je i da nastavljam suradnju s Večernjim listom, budući da ću raditi i glazbu za novi dokumentarni film u vašoj proizvodnji, o kralju Tomislavu - rekao je Meštrović.

Podsjetimo, album "Mysteria Mossoriana" izašao je u prosincu prošle godine, a namijenjen je kao glazbena podloga u Centru za posjetitelje "Skrivena Dalmacija".

– Ono što mi je izuzetno važno jest upravo to da konceptualno i dramaturški dobijem cjelinu, odnosno da prijelazi između brojeva budu jako prirodni, tako da se sve pretapa jedno u drugo. Istovremeno, to je naravno izazovno, ali u tome i jest dodatna čar ovog projekta. Jer, treba razmišljati na dva načina, jedan je da imamo odvojene kompozicije, a drugi, puno kompleksniji, jest da dobijem veliku cjelinu. U tom kontekstu i stvaram ovaj projekt tako da iz imaginarnog prostora malo-pomalo dolazim do "stvarnog" prostora – kazao je Meštrović i dodao da je nakon završetka komponiranja ovog albuma osjetio sreću i ushićenje.

– Suze radosnice, emocije na najjače. Energija koju ne mogu opisati riječima. Ono kada čuješ i vidiš sreću. Kada čuješ glazbu koja nosi. Glazbu koju sam stvarao u posljednje vrijeme u odsutnosti od stvarnog svijeta. Glazbu za koju znam da će doći do mnogih od vas. Ono nešto za što znaš da je iznad svega što si do sada stvorio. Što znaš da je zrelo i u čemu duboko osjećam da sam se potpuno uspio izraziti na svaki način. Kao kompozitor, kao producent, kao "glazbeni redatelj", kao sve što je potrebno da cjelina, da ta forma vodi slušatelja od početka stvaranja do velikog Finala. Ovo je doista nešto čime se ponosim - rekao je Meštrović.

