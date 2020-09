Hrvatski par prekinuo u 'Zadruzi', a bivša misica otkrila mučne detalje: Nadrogirao se i tukao me

Jedna od glavnih tema u srpskim medijima posljednjih dana je par Iiz Hrvatske koji je ušao u show 'Zadruga'. Bivša misica Paula Hublin i njezin dečko, model Fran Pujas u kuću su došli kao zaljubljeni par, no ubrzo je sve pošlo po zlu.

Njihova veza puknula je četiri dana nakon ulaska u kuću, a zajedno su bili šest mjeseci.

Nakon što je Fran obrazložio zašto je odlučio prekinuti, Paula je kandidatima otkrila neke šokantne detalje veze. Kazala je kako ju je tukao, da se nadrogirao te da joj je napravio kaos po stanu i čitao njezine dnevnike.

- Prošla sam pakao zbog njega, samo da njemu bude dobro. Ne razumijem kako netko može biti takav. Daš nekome sve i on te ne poštuje - tvrdila je bivša misica i dodala:

- Ja sam ga mogla ubiti da sam željela, i kad me šamarao i tukao, ali nisam ništa. Ne mogu biti muško u vezi. Ja ga financiram, radim dva posla. On je mene ostavio, znam da se neće promijeniti. Priznala je i da je prešla preko prevare, a on je pred svima potvrdio da ju je ošamario.

Nakon prekida, Paula se družila s drugim kandidatom, Anđelom Rankovićem. Fran se na njega odmah naljutio.

- Šu***, jučer me tješiš, a danas mi pipkaš curu - vikao je model koji je kasnije doživio slom pred kamerama, te vrištao i razbijao.

Paula je kazala kako je oduvijek znala da Pujas nije za nju, a dodala je i da je zbog njega odustala od svojih snova.