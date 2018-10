Hrvatski modni fotograf postao senzacija u Europi

Modni fotograf koji svoj editorijal objavi u Vogueu, ostvario je svoje snove. Ako to uspije već s 22 godine, samo godinu i pol dana nakon što je snimo svoju prvu modnu priču, to je doista senzacionalno postignuće koje se događa vrlo, vrlo rijetko. Takav sretnik je Filip Koludrović, mladi fotograf iz Rijeke, koji je u samo osamnaest mjeseci profesionalnog bavljenja modnom fotografijom u svom portfoliju uspio prikupiti zadivljujući broj modnih editorijala objavljenih u magazinima zvučnih imena: Elle, L'Officiel, Harper's Baazar, Grazia, GQ, Esquire, Men's Health, Wired…

Za takav uspjeh nije dovoljno imati samo izniman talent. U velikoj konkurenciji koja vlada u najunosnijoj industriji na svijetu, koja je tako atraktivna, dinamična i uvijek zavodljivo nova, istaknuti se između tisuća mladih darovitih fotografa koji svoje portfolije šalju modnim urednicima, uspijevaju samo snažne osobnosti, hrabri i odlučni vizionari koji imaju jasan cilj, vjeruju u svoj talent i svoje sposobnosti, prepreke doživljavaju kao izazov, a ono što rade strastveno vole.

Takav je Filip Koludrović. Pokreću ga kreativnost, strast, znatiželja, želja da učenjem, otkrivanje novog.

Filip ni trenutka nije sumnjao u svoj uspjeh. „Kad me pitaju jesam li mogao zamisliti za će jednog dana moje fotografije biti u Vogueu, kažem: Da, jesam. Znao sam to od prvog dana kad sam odlučio snimati modnu fotografiju. Pomaže mi ta karakterna crta, ne zadovoljavam se stvarima koje nisu dobre, za koje nemam viziju,“ kaže Filip, otkrivajući da mu je bilo najteže odlučiti na što da usmjeri svoje kreativne snage.

Odmalena ga je zanimala umjetnost. Sa šest godina eksperimentirao je s fotografijom, s četrnaest je otkrio čari analogne slike i sam razvijao filmove u svojem malom foto-laboratoriju, sa 16 je kupio svoj prvi digitalni fotoaparat, sve više uživajući u otkrivanju njegovih mogućnost i bilježenju najrazličitijih motiva, od pejzaža do mrtve prirode i portreta. Snimio je nekoliko medijskih produkcija i video spotova, upisao studij arhitekture u Ljubljani, okušao se u dizajnu interijera, snimio nekoliko kratkih filmova.

U njegovoj je umjetničkoj biografiji i nekoliko izložbi, od kojih je posebnu pozornost svojom originalnom koncepcijom privukla ona održana u napuštenoj tvornici u Rijeci pod naslovom „Dualizam“: Filipove crno-bijele portrete izložene na drugoj etaži pratio je performans na prvom katu, gdje je 38 performera pokretima tijela interpretiralo emociju koji su u njima pobudile fotografije, dok je vrijeme trajanja izložbe odredio pješčeni sat ispunjen soli, simbolom čistoće, koja je kroz rupe u stropovima isticala s drugog kata u prizemlje.

Odluka da se posveti modnoj fotografiji podrazumijevala je mnogo probnih fotki i eksperimentiranja, mnogo putovanja, okupljanje tima suradnika, intenzivno praćenje svjetskih modnih događanja, stvaranje kontakata, upoznavanje svjetske i - mnogo odricanja. Njegova umjetnička estetika, u kojoj dominira crno-bijela fotografija, postala je prepoznatljiva i posebna zbog svoje modernosti, snažne ekspresivnosti i skladne unutarnje dinamike.

„Crno-bijela fotografija uvijek je bila i ostala moj prvi izbor. Znam da je to neobično za modnog fotografa, no nikad ne uskraćujem mogućnost ni sebi ni ljudima za koje radim, da se odluče za boju. No, kad snimam, namjestim kameru na CB, ekspresivnost modela, interijera, pejzaža mnogo je veća, ne zavaravaju me boje svojim jakim tonovima“, kaže Filip, koji se ovih dana vratio iz Rima, sa snimanja naslovnice i mega editorijala na dvadeset i dvije stranice za novi rođendanski broj hrvatskog Ellea. Taj posao posebno ga je radovao jer mu je upravo hrvatski Elle bio prvi internacionalni modni editorijal koji je objavljen u ožujku 2017. Bio je to vjetar u leđa koji mu je otvorio vrata za nove angažmane, i u Hrvatskoj i u inozemstvu.

Od tada se mnogo toga promijenilo. Filip je dvadeset dana u mjesecu na putovanju, u Milanu, Londonu, Amsterdamu, Stockholmu, Barceloni, Dubaiju, intenzivno radi, dogovara poslove, prati važne modne revije, snima kampanje, upoznaje slavne dizajnere i modele, i u tom svijetu pliva kao riba u vodi, ostajući hladne glave i, što je najvažnije, širom otvorenih očiju.

Planovi?

„Imam ih mnogo. Za portugalski Vogue, za broj koji izlazi u prosincu, ponovno ću snimati modne stranice, pripremam novu izložbu, ovaj put u Guvernerovoj palači, u suradnji s Ivonom Brnelić, dovršavam knjigu svojih fotografija, koja će izaći u nakladi od 100 primjeraka, svaki s drugačijom naslovnicom….“

