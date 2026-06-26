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u zatvoru je

Uhićena ubojica s TikToka: Nakon likvidacije muškarca u Dubaiju, influencerici prijeti jeziva smrtna kazna!

Foto: TikTok
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
26.06.2026.
u 22:00

Majka optužene, Thereza George, opisala je kako se njezina kći promijenila uoči incidenta, postavši neobično tiha. Prisjetila se telefonskog razgovora neposredno nakon događaja, navodeći da je Brooke bila prestravljena, nekontrolirano plakala te imala vidljive ozljede oka

Britanska influencerica Brooke George (23) suočava se s optužbom za ubojstvo 26-godišnjeg muškarca kojeg je upoznala preko Facebooka, a prema navodima udruge Detained in Dubai, prijeti joj smrtna kazna strijeljanjem. George, koja je ranije radila u trgovini John Lewis u Gravesendu, usmrtila je muškarca kuhinjskim nožem, no njezina obrana i izvještaji Daily Maila sugeriraju da je riječ o samoobrani nakon višekratnog fizičkog zlostavljanja. Radha Stirling, izvršna direktorica spomenute udruge, istaknula je kako je George posegnula za nožem tek nakon što je bila napadnuta i udarena u lice, te je apelirala na vlasti da je tijekom istrage tretiraju kao žrtvu obiteljskog nasilja. Stirling je dodala kako se bivša prodavačica sada brani od teških optužbi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, naglasivši da joj je život uništen, a obitelj očajna. Također je otkrila da se George nalazi u zloglasnom zatvoru Bur Dubai.

@brookekeishageorge #superwoman💪🏻 #fyp #rave #foryou #foruyou ♬ original sound - Brookekeishaxx

Susret u Dubaiju uslijedio je nakon poznanstva na društvenim mrežama. Iako je prvi posjet protekao idilično, uz organizirana fotografiranja i osjećaj sreće, George je tijekom drugog boravka primijetila drastičnu promjenu u ponašanju muškarca. On je postao nasilan i kontrolirajući, a situacija je eskalirala kada joj je rezervirao kartu u jednom smjeru. Prema njezinim tvrdnjama, muškarac ju je pod utjecajem alkohola fizički napao u automobilu, a nasilje se nastavilo i u njegovu stanu. Nakon što je o incidentu obavijestila obitelj, George se vratila u stan po putovnicu, no tada ju je muškarac ponovno udario. U strahu za vlastiti život, upotrijebila je kuhinjski nož.

Nakon pokušaja bijega u Ujedinjeno Kraljevstvo, uhićena je u zračnoj luci. Njezina obitelj navodi da je u zatvoru doživjela poniženje jer ju je muški čuvar prisilio na skidanje. Iz udruge Detained in Dubai upozoravaju na jezične barijere, uskraćivanje pristupa veleposlanstvu te uzimanje izjava bez prisutnosti odvjetnika. Majka optužene, Thereza George, opisala je kako se njezina kći promijenila uoči incidenta, postavši neobično tiha. Prisjetila se telefonskog razgovora neposredno nakon događaja, navodeći da je Brooke bila prestravljena, nekontrolirano plakala te imala vidljive ozljede oka. Majka je izrazila duboku zabrinutost za njezinu dobrobit, uvjerena kako je njezina kći samo očajnički pokušavala pobjeći od nasilja i vratiti se kući.

Prije više od 15 godina glumila je Sašku u 'Najboljim godinama', a sada živi daleko od gradske vreve
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Ključne riječi
TikTok ubojstvo Kazna smrt Dubai showbiz

Komentara 2

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SL
slavenZadravec
22:34 26.06.2026.

Ženama u Emiratima se ne piše dobro ako se usprotive samovolji maškaraca. Na žalost, mnogi sportaši nastupaju s natpisom Emirates na prsima. da li je novac stvarno jači od ljudskih prava žena? Hoće li se sportski novinari usuditi pitati sportaše o tome?

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