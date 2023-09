Hrvatska Klinika Svjetlost koju vole holivudske zvijezde proslavila 25 godina postojanja

Velikom proslavom u Mozaik event centru u Zagrebu Klinika Svjetlost danas je proslavila 25 godina postojanja. Dr. Nikici Gabriću i njegovom timu povjerenje je dosad pružilo 800.000 pacijenata među kojima su predsjednici država, predstavnici Vlade Republike Hrvatske i susjednih zemalja, crkveni dostojanstvenici, kulturni radnici, sportaši, pjevači, ambasadori, poduzetnici pa čak i holivudske zvijezde. Između ostalih pacijente prof. Nikice Gabrića i njegovog tima bili su Tim Roth, Ivana Trump, Armand Assante, Franco Nero, Rade Šerbedžija, Tin Srbić, Maksim Mrvica, Oliver Dragojević, Zvonimir Boban i Miroslav Blažević.

Na proslavi je predstavljen film "Legacy" o 25 godina klinike, te monografija "Stvaranje svjetlosti", autora Ivice Radoša. Prisutne je pozdravio i posebni izaslanik premijera Andreja Plenkovića, ministar zdravstva Vili Beroš. Dr Nikica Gabrić pozdravio je sve prisutne i zahvalio im se ne dolasku, te u svom govoru govorio o povezanosti ljubavi, svjetlosti i kreativnosti.

U Mozaik centar stiglo je i puno poznatih, među ostalima i Stipe Mesić, Jadranka Kosor, Tereza Kesovija, Zlatan Stipišić Gibonni, Nikša Bratoš, Marija Mirković, Jole, Enis Bešlagić, Dragan Čović, Tihomir Orešković sa suprugom, Damir Urban, Zlatko Mateša s djevojkom Blankom Kačer i drugi.

Nikica Gabrić pionir je refraktivne kirurgije u Hrvatskoj, 1997. godine nabavio je prvi laser na prostoru bivše Jugoslavije, prvi je koji je napravio očnu banku, prvi koji je operirao djecu, koji je uveo jednodnevnu kirurgiju… Za njega radi 170 ljudi u tri države. Od toga je 60 doktora.

Gabriću su lani predstavnici Johnson & Johnson Visiona, na čelu s regionalnim managerom Thomasom Mullnerom, predali priznanje za najveći broj ugrađenih multifokalnih intraokularnih SYNERGY leća. Profesor je navedenu leću ugradio preko 2500 puta što ga čini najiskusnijim kirurgom za ugradnju leća tog tipa. Nakon studije za Symfony leće, razvoja Catalys lasera za lasersku operaciju mrene i dodijeljenog statusa Centra za Edukaciju, novo priznanje je samo još jedna od potvrda izvrsnosti Klinike Svjetlost te ju svrstava u sam vrh svjetske oftalmologije.

– Temelj moje životne filozofije je dijeljenje, odnosno investiranje. Nikada mi nije bilo primarno odmah zaraditi novac, davno sam mogao imati puno više novca na računu nego sada. No, kada se bavite medicinom onda vam sigurno to nije primarni cilj. Jasno je da morate od nečega živjeti, ali morate i pomagati. Lako je naplatiti operaciju jer moji klijenti, a pogotovo ovi poznati o kojima mediji rado pišu, mogu platiti bilo koji zahvat, ali ja sam želio da oni postanu naši ambasadori. Zadovoljstvo zdravstvenom uslugom ne može se platiti novcem jer će vas takav čovjek uvijek preporučiti. Kada pomognete nekome tko je mislio da mu se ne može pomoći, onda će vas ta osoba preporučiti jer vjeruje u vas. Meni je najvažnije povjerenje svih ljudi koji prijeđu prag moje klinike i nikada ne nudim nikome zahvat u koji ne vjerujem ili ga ja ili netko od meni bliskih ljudi nije isprobao. Mislim da je to ključno – kazao je Gabrić prije 4 godine u razgovoru za Večernji list, ističući kako ga je na taj način razmišljanja ponukao početak njegove karijere. Naime, nakon završetka školovanja radio je 16 godina za jednu svjetsku kompaniju na istraživanjima raznih novosti iz područja oftalmologije. Trudio se tada jednako kao i danas, no u svjetskoj kompaniji nisu gledali pojedinačni uspjeh liječnika nego veličinu zemlje iz koje liječnik dolazi.

