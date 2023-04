HRT-ova voditeljica promijenila imidž toliko da je ni kolege ne prepoznaju: 'Ovo je najsmješnije'

HRT-ova voditeljica Antonia Ćosić (31) gotovo je cijeli život imala istu frizuru - dugu, smeđu kosu. No, to je odlučila promijeniti pa je sada - plavuša! A ova promijena očito joj je jako dobro došla. Ona se na nju već naviknula, no kolegama na Prisavlju trebat će malo više.

- Najsmješnije kad netko uđe u redakciju ili me vidi na hodniku pa me pozdravi i tek kad uzvratim pozdrav, shvate koga su pozdravili pa bude 'Antonia, ma jesi to ti!?'. Jedan sugovornik na performansu pisanja poezije na aerodromu je rekao da me po glasu prepoznao, ali mislim da je to zato što nas kamera stvarno prikaže drugačijima no što jesmo. Ja sam sebi apsolutno ista, odmah sam se privikla, a sad preostaje može li plava boja izbiti štrebericu iz cipela pa možda napokon doznam zabavljaju li se plavuše bolje - ispričala je Antonia , koja slovi za jednu od najljepših domaćih voditeljica, za 24 sata.

Ispričala je da ju je ovo proljeće nešto navelo da malo eksperimentira s kosom.

- Otkud ideja ni sama ne znam, ali sam frizera smorila fotografijama kultne glumice Brigitte Bardot. Iako frizeri inače vole eksperimente, Ivan Pervan čuva moju kosu i uvijek pazi da je zdrava pa sam ga čak morala nagovarati jer zna moj tempo posla i da nemam vremena za puno brige o kosi. Međutim, jedna fotografija Brigitte sa šiškama ga je slomila. Doduše, prijetio mi je da moram redovito koristiti maske za kosu jer blajh je ipak blajh - kazala je.

Lijepoj voditeljici pratitelji su pisali komplimente pod novim videom u kojemu je pokazala promjenu.

Antonia je 2021. godine postala voditeljica emisije “Vijesti iz kulture”, a o kulturi je izvještavala i u informativnim emisijama te tako postala prepoznatljiva širem gledateljstvu. Dobre kritike njezinih emisija donijele su joj prošle godine nominaciju za Večernjakovu ružu u kategoriji novo lice godine.

