Hospitaliziranoj glumici produžen boravak na psihijatriji nakon što je gola lutala ulicom

Vijest o tome kako je glumica Amanda Bynes (36) gola šetala ulicama Los Angelesa, pa završila na psihijatriji prošli tjedan obišla je svijet. Naime, Amanda je šetala gola dok nije uspjela zaustaviti jedan automobil. Kada je vozač stao, rekla mu je da je upravo imala psihozu i zamolila ga da joj ustupi svoj telefon. Sama je nazvala 911, broj za hitne slučajeve, kako bi joj pomogli. Nakon toga je odvedena u policijsku postaju, a tamo je tim za mentalno zdravlje odlučio da treba ići na psihijatrijsko promatranje. Sada su objavljeni novi detalji o njezinom stanju.

Naime, TMZ javlja da joj je produženo zadržavanje u psihijatrijskoj ustanovi za još najmanje tjedan dana. Glumica nije u kontaktu s bližnjima.

Glumica koja se već neko vrijeme bori s bipolarnim poremećajem sada je ozbiljno usredotočena na oporavak, kažu izvori. Njezini prijatelji otkrili su prije nekoliko dana nove detalje, a i oni još uvijek pokušavaju posložiti kockice što je točno prethodilo njezinom golom hodanju gradom, ali vjeruju da je danima bila na ulici. Njezin automobil pronađen je 15. ožujka u Long Beachu, otprilike 65 kilometara od njezine kuće i oko 40 kilometara od centra Los Angelesa gdje je nađena u nedjelju ujutro.

Oni tvrde i da su uvjereni da je Amanda ili stopirala ili išla javnim prijevozom do centra Los Angelesa. Viđena je u Hollywoodu 18. ožujka, a tada je imala odjeću. Navodno je u jednom trenutku dobila prijevoz od neznanca do Beverly Hillsa, ali je tražila da se vrati do Hollywooda.

Podsjetimo, iako se činilo da joj život ide u dobrom smjeru nakon brojnih problema s mentalnim zdravljem i drogom, čini se da to ipak nije tako. Glumica se inače prošle subote trebala pojaviti na sajmu posvećenom 90-ima zajedno s kolegama s kojima je radila na seriji 'All That' no otkazala je u zadnji trenutak. Kao razlog navela je bolest, no nije specificirala o kojoj je točno bolesti riječ.

Ranije je kazala kako je sretna što će ponovno susresti kolege kao što su Kenan Thompson, Kel Mitchell, Danny Tamberelli, Lori Beth Denberg i drugi.

Amanda je u posljednjih nekoliko godina upala u brojne probleme, a dijagnosticiran joj je bipolarni poremećaj zbog kojeg je, kao i pjevačica Britney Spears na sudu dobila odredbu o skrbništvu. Konzervatorstvo je okončano u ožujku prošle godine.

Bynes je u turbulentnoj vezi s Paulom Michaelom, studentom prava i djelatnikom u zdravstvu. Upoznali su se krajem 2019., a zaručili na Valentinovo 2020. Zaruke su ubrzo potom raskinuli no ostali su u vezi. Razlog prekida nije poznat, no u javnost je došla informacija kako je Amanda zvala policiju nakon što se Michael opet okrenuo opijatima, a glumica ga je optužila i da je vandalizirao dom svoje majke, prestao piti lijekove i gledao pornografiju.

Obožavatelji su bili uvjereni da će se Amanda izvući jer je 2019. stekla diplomu Instituta za modni dizajn, te se posvetila razvoju parfema, no čini se da joj je turbulentna veza poremetila planove da postane poduzetnica.

Dodajmo da je Amandi iznenadna slava kao djetetu donijela ovisnost o drogama u čije je leglo upala u ranim dvadesetima. Zbog toga je njezina majka Lynn Organ 2013. godine dobila skrbništvo nad njom, odnosno potpunu brigu nad njezinim životom i financijama, a za nju završilo u ožujku ove godine kada se glumica o svemu oglasila.

- Nakon odluke suca da mi ukine skrbništvo, željela bih zahvaliti svojim obožavateljima na ljubavi i lijepim željama tijekom ovog vremena. Također bih željela zahvaliti svom odvjetniku i roditeljima na njihovoj podršci tijekom posljednjih devet godina. Dodala je kako je u posljednjih nekoliko godina marljivo radila na tome da poboljša svoje mentalno zdravlje, kako bi mogla živjeti samostalno.

Glumica je ostala zapamćena po ulogama u tinejdžerskim filmovima ''Ona je najbolja'', ''Sve što djevojka može poželjeti'' i seriji ''Amanda show''.

