Hedviga otkrila detalje vjenčanja sa srpskim poduzetnikom: 'Sve je pod kontrolom'

Amira Medunjanin rasprodala Lisinski i najavila još jedan koncert

Amira je najavila intimniji, no jednako spektakularan koncert u Lisinskom 12.2. 2025., gdje će prvi put u Hrvatskoj predstaviti pjesme sa svog novog albuma, ali će publika također moći uživati i u izvedbama ostalih pjesmama koje su obilježile njezinu 21 godinu dugu glazbenu karijeru. Do drugog koncerta 26.11. ima vremena i isplanirati program, ali sigurno je da će i tada izvoditi vrhunske pjesme s novog albuma, kao i one dobro znane od prije.