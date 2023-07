Harmonija disonance nakon Dore Hrvatsku predstavlja na još jednom natjecanju: 'Nadamo se što boljem rezultatu'

Iako nisu osjetile svjetla eurovizijske pozornice ove godine u Liverpoolu kao dečki iz grupe Let 3 članice ženskog vokalnog sastava Harmonija disonance dobile su još jednu priliku da Hrvatsku predstave europskoj publici. Drugoplasirane s ovogodišnje Dore učinit će to na 37. natjecanju OGAE Second Chance čiji će domaćin biti Švedska ove jeseni.

Riječ je o godišnjem natjecanju zemalja koje su održale nacionalne izbore pjesme za Euroviziju, a od dvadeset i četiri zemalja koje su održale nacionalne izbore njih dvadeset tri će imati svoju pjesmu uzdanicu i na OGAE Second Chance Contestu 2023. Harmonija Disonance Lijepu Našu predstavit će pjesmom 'Nevera (Lei, Lei)' koja je odmah nakon objave dospjela na sam vrh hrvatskog trendinga na YouTubeu.

Lijepe uspomene

- Često se na probama prisjećamo Dore i tih tjedan dana u Opatiji. Otkako je sve prošlo vratile smo se u svoj svijet tradicijske glazbe kao što nam je bio plan i prije same Dore - govori nam Magdalena Cvitan, jedna od članica Harmonije disonance. Da imaju još jednu priliku da osvoje srca mnogobrojne eurovizijske publike doznale su upravo iz medija. - Jako nas je to iznenadilo. I same smo se nakon svega informirale o natjecanju i drago nam je što su upravo nas odabrali kao predstavnice - navodi Cvitan.

Predstavnika na ovom natjecanju biraju članovi svakog kluba OGAE internim glasovanjem, a sve pjesme, osim pobjedničke, imaju jednake šanse dobiti 'drugu priliku' da se predstave štovateljima Eurovizije. Unatoč tome što je švedski grad Eskilstuna domaćin natjecanja, naše predstavnice ne pakiraju kofere za Švedsku jer se natjecanje odvija u digitalnom obliku na internetu i društvenim mrežama, a kad je riječ o glasanju vrijede slična pravila kao i na samoj Euroviziji.

Zanimljivo je i to da se godine obilježava 30 godina otkada je Hrvatska debitirala na natjecanju OGAE Second Chance, a članice Harmonije disonance slažu se da bi visokim plasmanom ili pobjedom bilo lijepo zaokružiti ovaj jubilej. - Naravno da bi nam bilo drago da postignemo što bolji rezultat, ali nam ne stvara nikakav stres - napominju.

Unatoč tome što se ne radi o natjecanju koje ima manji doseg, ali i značaj od Eurovizije ovo bi natjecanje našim djevojkama moglo otvoriti i neka inozemna vrata. A imaju li one takvih ambicija ili karijeru žele nastaviti graditi u Hrvatskoj?

- Ambicije Harmonije disonance se kreću u smjeru tradicijskih napjeva, preslušavanja pjesama i pjevanje istih, i ako nas oni odvedu put inozemstva, onda smo sigurno za to - kažu.

Foto: Renato Branđolica/HRT

Pet mjeseci nakon Dore članice skupine koja je pravo osvježenje na komercijalnoj glazbenoj sceni marljivo rade i na novim materijalima koje će u skorije vrijeme predstaviti publici. - U Harmoniji disonance pjevamo hrvatsku tradicijsku glazbu, a Nevera i natjecanje na Dori bio je jedan zabavan projekt. Radimo na novim pjesmama. Preslušavamo snimke kazivačica i učimo nove pjesme. Zadnje što smo radile bila je pjesma iz Vrlike 'Pitaju me odakle si mala' koja nam se jako svidjela - kaže Cvitan. Uz nove pjesme traju i pregovori oko novih nastupa. I dok će nekim članicama ljeto biti radno, druge će pak uživati na zasluženom odmoru.

- Naše članice iz Splita imale su koncert u Klaustru sv. Frane u Splitu, a trenutno pregovaraju i dogovaraju koncert u okolici Splita. Za točnije detalje ćete trebati pratiti društvene mreže. Cure iz Zagreba su ovo ljeto na godišnjem odmoru jer su ovu akademsku godinu imale pune ruke posla oko Dore i drugih koncerata - kaže Magdalena Cvitan.

Harmonija disonance počela je djelovati 2016. godine kao projekt na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, ali danas se kao samostalni ženski vokalni sastav, koji usko surađuje s vrsnim poznavateljima i kazivačima tradicijske glazbe, bavi njezinim skupljanjem, očuvanjem i interpretacijom. Želja im je ukazati na bitnost tradicijske glazbe, ali i kulture općenito, svima onima koji nisu možebitno njezini aktivni članovi jer, u suštini, svi su dio te kulture, bez obzira na urbanost.

Značajni uspjesi

U Harmoniji disonance trenutačno aktivno pjevaju Francesca Paleka, Franka Kesić, Hana Zdunić, Jana Radić Franić, Katarina Mandić, Lucija Cvitan, Magdalena Cvitan, Marija Jozić, Marta Cvitan, Mira Crnčić, Mirna Pavličević, Petra Crnčević i Pia Cvitković. Nekolicina njih nalazi se u Zagrebu, a dio je u Splitu, no unatoč razdvojenosti uspijevaju održavati i zajedničke koncerte, ali i privatno se družiti. Inače, ženski vokalni sastav tradicijske glazbe inspiriran posebnim pričama s terena i prašnjavim arhivama ujedinjen pod nazivom Harmonija disonance mnogima je bio najveće iznenađenje ovogodišnje Dore. Harmoniju disonance čini 13 djevojaka iz raznih dijelova Hrvatske koje svojom glazbom čuvaju hrvatsku tradiciju i ističu prirodne ljepote Lijepe Naše. Njihova pjesma "Nevera (Lei, Lei)" zapravo je posveta Neretvi i neretvanskom kraju te je već na prvu osvojila publiku i ljubitelje Eurovizije ne samo u Hrvatskoj nego i u cijelom svijetu. Mnogi su bili uvjereni da bi upravo ovaj sastav Hrvatsku predstavio u najboljem svjetlu u Europi, a kad im to već nije pošlo za rukom na Euroviziji tko zna, možda im se sreća osmjehne već ove jeseni.

Inače, natjecanje 'OGAE Second Chance' održava se od 1987., a Hrvatska je do sada na njemu sudjelovala 19 puta. Do sada su nas između ostalih predstavljali i Zorica Kondža, Colonia, Nina Badrić, Luka Nižetić..., a značajniji uspjeh postigli su tek Novi fosili koji su pjesmom 'Spray' 1996. godine zauzeli visoko drugo mjesto. Među prvih pet našla se i Colonia koja je pjesmom 'U ritmu ljubavi' dvije godine poslije zauzela četvrto mjesto, dok su 2001. Emilija Kokić & Juci završili na petom mjestu.

