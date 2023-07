Poznati voditelj suspendiran jer je godinama plaćao maloljetniku za eksplicitne fotografije

BBC "istražuje ozbiljne optužbe o jednom od svojih voditelja zbog tvrdnje da je platio tinejdžeru više od 35.000 funti (41 tisuću eura) za seksualno eksplicitne fotografije.

Voditelj je navodno prvi put zatražio slike od mladića 2020. godine kada je imao 17 godina i tijekom godina je izvršio niz uplata, navodi The Sun.

U novim tvrdnjama koje je danas objavio The Sun, majka tinejdžera rekla je da je bila šokirana kada joj je dijete pokazalo snimku zaslona videochata na kojem poznati voditelj sjedi u boksericama na sofi u svojoj kući.

- Dijete mi je reklo 'pokazivao sam stvari', a ovo je bila slika iz nekakvog video poziva”, dodala je. Majka je također rekla da je ranije ove godine bila šokirana kada je čula voditelja na telefonu kako govori njenom sinu: 'Rekao sam ti da me ne zoveš'."

Mladić, koji sada ima 20 godina, iskoristio je novac za financiranje svoje ovisnosti o kokainu "koja im je uništila život", također je tvrdila majka. Nitko upleten nije imenovan, no The Sun piše kako voditelj nije suspendiran.

Tabloid je objavio da se obitelj žalila 19. svibnja, ali su se javili The Sunu nakon što su bili frustrirani što je čovjek još uvijek bio u eteru mjesec dana kasnije.

Majka je rekla da joj sin priznao kako je primio uplatu od 1.000 funti preko PayPala u lipnju, što sugerira da "BBC nije razgovarao s tim čovjekom" u tjednima nakon prve žalbe.

BBC je danas popodne suspendirao svog voditelja, ne navodeć i dalje o kome se radi. No, sudeći po pisanju The Suna, riječ je o jednom od njihovih najpoznatijih voditelja i novinara.

- Ovo je složen i brz splet okolnosti i BBC radi što je brže moguće kako bi utvrdio činjenice kako bi pravilno informirao odgovarajuće sljedeće korake. Važno je da se te stvari rješavaju pošteno i pažljivo. Jasno smo dali do znanja da ćemo, ako u bilo kojem trenutku nove informacije izađu na vidjelo ili nam se dostave, postupiti na odgovarajući način i aktivno pratiti. BBC je prvi put saznao za pritužbu u svibnju. U četvrtak su nam iznesene nove optužbe drugačije prirode i osim vlastitih upita, također smo bili u kontaktu s vanjskim tijelima, u skladu s našim protokolima. Također možemo potvrditi da je voditelj suspendiran, stoji u priopćenju BBC-ja kojeg je potpisao direktor Tim Davie.

