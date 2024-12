Haljina koju je influencerica obukla za večeru vrijedi 9000 dolara, fanovi joj pišu: 'Izgleda kao tepih'

IMA 17 GODINA

'Živim na ulici, hladno je i očajan sam': Glumac kojeg smo gledali u megapopularnim serijama moli za pomoć

Naime, u brutalno iskrenom videu otkrio je da sa samo 17 godina živi na ulici. U videu navodi i da je žrtva obiteljskog zlostavljanja. Glumac, koji je glumio i u seriji "The End of the F***ing World" koja se može pogledati na Netflixu rekao je kako o svojoj muci progovara prvi put.