'Živim na ulici, hladno je i očajan sam': Glumac kojeg smo gledali u megapopularnim serijama moli za pomoć

Britanski glumac Jack Veal koji je glumio, između ostalog, i u Disneyevoj megapopularnoj seriji Loki tražio je pomoć pratitelja na TikToku. Naime, u brutalno iskrenom videu otkrio je da sa samo 17 godina živi na ulici. U videu navodi i da je žrtva obiteljskog zlostavljanja. Glumac, koji je glumio i u seriji "The End of the F***ing World" koja se može pogledati na Netflixu rekao je kako o svojoj muci progovara prvi put.

- Doma su me zlostavljali. Bilo je fizičkog nasilja i emocionalnog zlostavljanja, nisam baš imao najbolje djetinjstvo - komentirao je Jack. Dodao je da mu je dijagnosticiran autizam i ADHD, a da su ga i testirali za bipolarni poremećaj, ali i psihozu.

Naglasio je i da ne može živjeti kod bake i djeda. -Ne mogu živjeti kod bake i djeda, jer je moj djed smrtno bolestan. Nemam kamo i trebam pomoć. Socijalna služba mi odbija pomoći, bez obzira na sve što sam im rekao. Očajan sam - izjavio je Veal koji je potom pokazao i gdje spava, te da je riječ o prikolici s razbijenim prozorima. Prikolica je satima udaljena od njegovog radnog mjesta, pa mu je teško ići na posao.

Kasnije se opet javio pratiteljima i u novom videu te je rekao da se boji, jer postaje sve hladnije, no zahvalio je svima koji su podijelili njegovu priču. Činilo se da bi ova situacija mogla imati pozitivan kraj, jer je Jack otkrio da ga je nakon što su mediji objavili priču nazvala socijalna služba, na koju je sam vršio pritisak danima. Tvrdi da su mu ponudili sastanak i opciju da uđe u sistem udomiteljskih obitelji te da bude udomljen.

No, nakon što je sastanak bio završen, objavio još jedan video, Jack je rekao kako su mu rekli da treba opet biti na ulici dok mu ne pronađu udomiteljsku obitelj i da bi to moglo potrajati tjednima. Kaže da mu socijalna služba ne vjeruje da dom u kojem je živio nije siguran, bez obzira na to što je priložio dokaze, te da su mu rekli da ako se tamo ne želi vratiti, jednostavno mora još neko vrijeme živjeti na ulici.

