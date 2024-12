Lana Jurčević objavila fotografije s krštenja kćeri i otkrila koje su joj krsno ime dali

Pjevačica Lana Jurčević podijelila je na Instagramu fotografije s krštenja svoje kćeri Mayle Lily. -Hvala ti Bože na svemu. Nije prošao dan dok smo bili u iščekivanju, kao što ne prođe ni noć da se ne zahvalimo na svemu i pomolimo. Hvala i svima vama koji ste bili uz nas, do neba. - napisala je uz fotografije s krštenja i dodala; Maylici smo odabrali krsno ime po svetoj Anđeli. Nekoliko dana prije toga pokazala je i kako izgleda haljinica koju je dala šivati za ovaj poseban dan. Osjećam se kao dijete pred prvi dan škole. Ono kad ne možeš spavati od uzbuđenja. Vrijeme je doslovno proletjelo, kad je prije prošla godina dana? I mislim da nikad neću naći dovoljno riječi za zahvalnost koju osjećam prema svima vama koji ste bili uz nas sve vrijeme. HVALA, HVALA, HVALA! - napisala je uz video u kojem je pokazala haljinice za Mayle Lily.

Lana Jurčević (39) krajem prošle godine postala je majka djevojčice, koju ima s višegodišnjim partnerom Filipom Kratofilom. Roditelji su ime kćerkice neko vrijeme držali u tajnosti, što je izazvalo veliki interes fanova koji su s nestrpljenjem iščekivali dan kada će saznati kako se malena mezimica zove. Lana se tim povodom oglasila na društvenim mrežama. - Koje je to bilo ludo putovanje, prvo tih par mjeseci kad nitko doslovno nije znao i kad sam nastupala, putovala, izdala pjesmu u to vrijeme… to je moj ‘put oko svijeta’ u 8 mjeseci. I još uvijek traje i trajat će cijeli moj život. Znam da vas zanima kako se zove, mislim da sam uskoro spremna da vam kažem... tko je za? - napisala je tada, a ubrzo nakon ove objave je podijelila ime i to kroz snimku tetoviranja s partnerom.

Naime, Lana i Filip na istom su mjestu napravili tetovažu s imenom kćeri i tako otkrili kako se djevojčica zove. - Mama i tata sad imaju matching tattoos - ime naše male princeziceeee! Ime u obliku otkucaja srca… Kad se udruže dva svijeta, onaj gornji i donji, sve je moguće. Gledam u ovo i pucaju me i emocije i hormoni i sve i nema riječi da opišem sreću koju osjećam! I to svakim danom sve više kad je gledam kako raste, kako karakter ‘izlazi’ iz nje već sad i kako se povezujemo - napisala je uz snimku tetoviranja.

- Njeno ime je našlo put do nje, njeno ime je imalo značenje i prije nego što smo ga mi saznali i nismo mogli vjerovati koje su to ‘slučajnosti’ i podudarnosti sa svime kroz što smo prošli... Ali, očito joj je to ime bilo suđeno. 'Snaga u bitci' - dodala je uz snimku na kojoj se ističe ime "Mayla Lily". U samom videu dodala je i da je ime odlučila tetovirati na podlaktici, jer su je tijekom čuvanja trudnoće na tom mjestu pikali više od 120 puta. "Njeno ime na putu do srca", dodala je.