Halid izgubio još jednu tužbu od bivše ljubavnice: 'Za njega je svaka žena budala'

Popularni pjevač narodne glazbe Halid Muslimović izgubio je još jednu presudu na sudu u Prijedoru u tužbi koju je protiv njega podigla bivša ljubavnica Sonja Bašić. Kako je Bašić kazala u emisiji "Puls Srbije", Muslimović joj sada mora platiti 2500 eura zbog povrede ugleda i časti.

- Predmet je predat prijedorskom sudu, ima već dvije godine. Ta je presuda uručena mom odvjetniku i presuda ide u moju korist. Dotični se prije dvije godine sastao s novinarima, podijelio neke papire, pa je počeo klevetati, nazivati ​​me raznim imenima. To su neke ružne stvari u svakom pogledu. Imam dvoje djece, živim normalnim životom. Halid mi, kako piše u presudi, mora platiti 5.000 maraka. Za odvjetnika mora platiti i 2500 eura. Ono što je najvažnije, trebao bi otići u medije i ispričati se za tu klevetu, piše Kurir.

Čekaju ih još dva suđenja. Jedno za naknadu štete za fizičko zlostavljanje, a jedno suđenje kćeri Halida Muslimovića, u vezi s kućom koja je također predmet spora.

- To su naknade za tjelesne ozljede i psihu. Za to nema naknade, niti za mene, niti za bilo koju ženu koja je doživjela nasilje. To suđenje je važno i za osporavanje imovine. Duguje mi 107.000 eura, tu ima i troškova suđenja. Sve sam pomagala i dala sve od sebe.Bila sam s njim kad nikog nije bilo,a doživjela sam ono što sam doživjela - rekla je Sonja u emisiji.

Tvrdila je, također, da je u SAD-u i Australiji pjevač već osuđivan kao zlostavljač žena i da ona ima papire koji to dokazuju. Njemu je, inače, 2019. godine odbijena viza za Kanadu zbog sudskog postupka u kojem ga se tereti za nasilje.

- A doživjela sam to što sam doživjela... To je osoba koja 35 godina živi uz pomoć narcisoidnosti i manipulacije... Tu nema pomoći. On ima veliki ego. Za njega je svaka žena budala. Prije sam ga molila da sjednemo i da se dogovorimo, međutim, ti ne možeš s njim nikako. To je čovjek koji je sve ovo usput planirao, kao što je planirao da novac nikad ne vrati, kao i kod ostalih žrtava kojima nikada nije vratio novac. Jako je teško s takvom osobom- - zaključila je Bašić.

Podsjetimo, u periodu između 2015. i 2018., Sonja je financijski pomagala svom ljubavniku. Poduzetnica je Halidu, tvrdi, dala još 260 tisuća kuna na ruke, ali sud nije uvažio taj iznos s obzirom na to da nema dokaz o primopredaji novca. Muslimovića je tužila i zbog navodnopg nasilja. Kako je kazala na suđenju, Na Halidov koncert u Kozarcu došla je 27. srpnja 2019. kako bi dogovorili vraćanje novca koji je posudila Muslimoviću. Kritične večeri zatražila je od Muslimovića da je nakon koncerta odveze do taksi stanice kako bi se vratila u Banja Luku. Dok su se vozili pitala je Halida kada će joj vratiti njen novac. Muslimović se zaustavio na lokalnoj benzinskoj crpki, a nakon pitanja o novcu, dodao gas i krenuo prema Banja Luci.

- Vozio je kao manijak, 140-150 kilometara na sat. Ponovno sam ga pitala za pare, a on je počeo psovati džamiju, udarati šakom od volan, a zatim je udario i mene koja sam sjedila na mjestu suvozača - kazala je Bašić, dodajući da je Muslimović tada zaustavio automobil, te je uhvativši za kosu izbacio vani. Dodala je da pukom srećom nije udarila glavom u kamen. - Je*ala te policija, ti ćeš mene prijaviti, ti si mala maca za mene, znaš li ti tko sam ja. Vozat ću te u gepeku, mrak će te progutati - govorio je navodno Muslimović ženi koju je prethodno više puta udario šakom u glavu. Zatim ju je ponovno ubacio u automobil i odvezao u Banja Luku.

