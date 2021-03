Guccijeva udovica: 'Naručila sam ubojstvo Maurizija jer slabo vidim pa nisam htjela promašiti'

Bio je to jedan od najšokantnijih skandala u Italiji devedesetih. Superbogata i glamurozna članica visokog društva Patrizia Reggiani bila je optužena za ubojstvo bivšeg supruga Maurizija Guccija i zbog toga završila u zatvoru na 18 godina. Redatelj Ridley Scott zaključio je da je to vrlo zanimljiva priča pa je snimio film “House of Gucci” koji će svjetlo kinodvorana ugledati u studenom ove godine. Iako je već neko vrijeme poznato da se film snima, tek je prije nekoliko tjedana izašla prva fotografija na kojoj su glavni glumci – Lady Gaga i Adam Driver.

Veliko zanimanje javnosti

To je ubrzo izazvalo još veće zanimanje javnosti, pogotovo nakon filma “Zvijezda je rođena” u kojem je Gaga briljirala te toliko dobro odradila posao da se mjesecima nakon filma nagađalo jesu li ona i redatelj te kolega Bradley Cooper u vezi i u stvarnom životu. Driver je pak 2020. bio nominiran za Oscara za glavnu ulogu u filmu “Marriage Story”.

Ipak, Gaga neće ovaj put glumiti zaljubljenu pjevačicu, već okrutnu ubojicu Reggiani.

Lady Gucci, kako su je od milja nekoć zvali, uvijek je govorila da je nevina tvrdeći da joj je sve smjestila njezina najbolja prijateljica, no jedna televizijska ekipa uhvatila ju je u rastresenom stanju i tada joj je izletjelo priznanje.

– Patrizia, zašto ste platili ubojicu da ubije Maurizija Guccija? Zašto ga niste sami upucali? – pitao ju je novinar.

– Zato što ne vidim dobro. Nisam htjela promašiti – rekla je.

Nikada nije imala problema s istupanjem u javnosti. U posljednje vrijeme često daje intervjue o cijeloj situaciji te o razlozima zašto je naručila ubojstvo. Kazala je da razlog nije bila mržnja.

– Nije tu bilo mržnje. Nisam mrzila Maurizija. Bila sam iziritirana. Jako me iritirao – kazala je.

U zatvoru je zbog tog zločina završila 1998. i odslužila je 18 od 29 godina kazne prije no što je puštena zbog dobrog ponašanja. Trenutačno radi za Bozart, brend najpoznatiji po nakitu.

Dodala je i kako je zadovoljna što će je u filmu igrati Gaga te priznala da izgleda kao ona, no otkrila je i da joj je nešto jako zasmetalo.

– Gaga me nikada nije nazvala. Nikada me nije došla vidjeti ni upoznati niti je zatražila intervju sa mnom. Ovo nema veze s novcem jer od filma ništa neću zaraditi. To je samo zbog zdravog razuma i poštovanja te ovo govorim samo zato što je simpatiziram i podržavam – kazala je Reggiani kada su je pitali što misli o tome da će je pjevačica utjeloviti u filmu.

Istina je ipak da nema potrebe da Gaga ide na intervju s nekim tko je optužen za užasno ubojstvo. A Reggiani je odgovorna za smrt zadnjeg člana dinastije Gucci, moćne obitelji koja je stvorila modni brend koji i danas stvara odjeću, obuću i modne dodatke koji su još uvijek omiljeni među elitom, hollywoodskim zvijezdama, ali i ozbiljnim poslovnjacima.

Patrizia nije bila rođena kao članica visokog društva, no uspjela se tamo progurati. Otac joj je, dok je bila mlada, kupovao bunde od nerca i sportske aute, a ona je to koristila kako bi se ubacila na zabave na kojima je bio i Maurizio.

Iako se njegova obitelj u početku protivila, na kraju su je prihvatili, a mladom paru su, kada su se vjenčali 1972., kupili zemljišta, privatne otoke i jahte. U 80-ima su bili jedan od prvih slavnih parova u Italiji koje su novinari pratili u stopu, a to nije bilo teško jer su vozili aute s personaliziranim tablicama na kojima je pisalo “Mauizia”, kako su ih od milja zvali. Kasnije su imena parova tabloidi kratili znatno češće pa smo imali Brangelinu (Brad Pitt i Angelina Jolie) i Bennifer (Ben Affleck i Jennifer Lopez). Družili su se s Kennedyjevima, a bili su tako glamurozni da su Reggiani novinari prozvali Lady Gucci.

Nesretna ljubav

Nakon što su Maurizio i Patrizia postali roditelji dviju djevojčica, Gucci ju je 1991. prevario s mlađom ženom zbog koje ju je i ostavio. Sljedeće godine Reggiani je otkriven tumor na mozgu, koji je uspješno otklonjen operativnim zahvatom. Gucci je 1993. prodao svoj udio u obiteljskoj tvrtki Investicorpu za 120 milijuna dolara (769,500.000 kn), što je Patriziju bacilo na koljena jer je voljela biti dio modne kuće i tijekom cijelog braka bila je ozbiljno posvećena tom poslu.

Dvije godine kasnije Maurizio je ubijen. Bio je upucan iz pištolja jednog proljetnog jutra na putu prema svom uredu. Patrizia je brzo bila osumnjičena, no tek je 1998. uhićena i osuđena za organizaciju ubojstva bivšeg supruga.

Učinila je to, kazala je na sudu, zbog straha da će se njezin bivši suprug oženiti Paolom Franchi, novom odabranicom, i razbaštiniti njihove dvije kćeri Allegru i Alessandru. Ubrzo je dobila i novi nadimak u novinama – prozvali su je Crnom udovicom.

No prije blještavila, glamura i užasnog ubojstva, počeci modne kuće Gucci bili su jako skromni. Začetnik Guccio Gucci iz Firence, gdje se rodio 1881., bio je vratar u hotelu Savoy. Fascinirali su ga tada luksuzni koferi gostiju koje je dočekivao na vratima i odlučio je raditi u rodnom gradu te se zaposlio u Franziji, brendu poznatom po proizvodnji prtljage.

Nekoliko godina kasnije, 1921., odlučio je otvoriti svoj dućan za kožnate dodatke te ga je nazvao Gucci.

U početku je radio sedla i opremu za konjičke sportove od najbolje talijanske kože, što je ubrzo privuklo englesku aristokraciju, a on je zbog toga dobio šansu raditi i druge modne dodatke od kože. Kako je imao sve više posla, zaposlio je svoje sinove Alda, Vasca i Rodolfa koji su se u posao uključili 1938., a brend je tako rastao da su se njegovi dizajni uskoro mogli naći i u Rimu i u Milanu.

Zbog sankcija uvedenih Italiji, tridesetih godina bilo je teško doći do kože pa je Guccio prvi put odlučio napraviti nešto i od tekstila. Tako se rodio poznati Gucci print. Ubrzo je zbog istog problema nastala i poznata Bamboo torba, nakon što su zbog nedostatka materijala, najprije kože, a potom i tekstila, shvatili da mogu koristiti japanski bambus u proizvodnji.

Gucci je preminuo 1953., 15 dana nakon što je otvoren njegov dućan u New Yorku. Nažalost, nije doživio ono što se dogodilo samo nekoliko mjeseci kasnije – počela je zlatna era brenda čije su dizajne ponosno počeli nositi poznati i slavni.

Među obožavateljima bili su Elizabeth Taylor i Peter Sellers. Jackie Kennedy često je viđana s Guccijevom torbom, koja je ubrzo dobila i ime po njoj. Grace Kelly obožavala je Bamboo torbu. U 70-ima brend je odlučio pustiti korijene u Tokiju i Hong Kongu, no zlatno doba je, čini se, bio prošlo.

Firmu je preuzeo Rodolfov sin Artizio, koji je izbacio svog ujaka Alda i obiteljsku tvrtku doveo skoro do bankrota.

Voda je došla do grla i brend je trebalo ponovno oživjeti. Ta čast pripala je kreativnoj direktorici Dawn Mello, bivšoj predsjednici Bergdorf Goodmana. Ona je počela raditi 1989. i zbog nje je ponovno popularizirana originalna mokasinka Gucci, koju je ponudila u više boja. Nažalost, ono što je radila nakon mokasinke nije bilo dobro prihvaćeno te je izgubila posao u Gucciju i 1994. vratila se ugodnom poslu u Bergdorf Goodmanu.

Pravi spasitelj kuće Gucci bio je zapravo dizajner Tom Ford. Kada je on postao kreativni direktor, nakon što je Mello dala otkaz, potpuno je revitalizirao brend koji je pod njegovom palicom bio sinonim za pretjerani seksepil, što se tada nije moglo vidjeti ni na jednoj drugoj modnoj pisti. Uske, ali lepršave slip haljine i vrtoglavo visoke seksi stiletto potpetice bile su pravi kontrast minimalističkom trendu 90-ih. Ford je postajao sve popularniji, ali ne bez pomoći. S njim su radili fotograf Mario Testino i stilistica Carine Roitfeld te su zajedno pokrenuli revoluciju u modnom marketingu s brojnim seksualno nabijenim golišavim fotografijama u časopisima.

Gucci je zbog Forda, koji je doslovno shvatio sintagmu “seks prodaje” postao superstar među modnim brendovima kojem je prodaja porasla do neba, a svojom je smjelošću firmi donio profit od 10 milijardi dolara. Dizajner je odlučio da mu posao više nije zanimljiv 2004. godine, kada se posvađao s agencijom Pinault Printemps Redoute, koja je kupila kuću te godine. Na njegovo mjesto postavljena je Alessandra Facchinetti, koja nije uspjela postići ništa posebno i na tom je mjestu ostala samo dvije sezone, te je otišla 2005. kada je na njezino mjesto došla Frida Giannini. Imala je samo 24 godine kada je dobila posao. Potpuno je odbacila Fordov seksom nabijen marketing i fokusirala se više na prepoznatljive kodove kuće, ponovno oživljavajući ikonične komade koji su je proslavili u prošlosti.

I tada je bilo drame, 2011. priznala je da je u vezi sa šefom poslovne organizacije Patrizijem di Marcom, što je morala učiniti zbog sočnih tračeva koji su kolale poduzećem, ali i medijima.

O njezinu poslu u Gucciju snimljen je i film “The Director”, dokumentarac koji je pratio njezin rad čak 18 mjeseci. Iako je Giannini jedno vrijeme bila osvježenje, ubrzo je došlo do zasićenja i kritičari su njezine kreacije nazivali prebanalnim, zbog čega je dobila otkaz, a uskoro nakon nje i Patrizio di Marco. Trenutačno Gucci vodi kreativni direktor Alessandro Michele koji je u brend ponovno udahnuo novi život, potpuno ga odmaknuo od klasike ili seksepila u nešto eterično te se čini da je upravo zbog njegove vizije popularniji nego ikad dosad.