Grdović zbog svega izbačen iz HDZ-a: 'Radio sam da maknemo onog Škoru!'

Mladen Grdović nakon izbora rekao je kako je njegova pozicija na listi Željka Keruma bila dogovorena s HDZ-om te da su to dogovorili kako bi "naštetili Škori".

Sada, kako doznaje Zadarski.hr, Grdović je zbog svega izbačen iz stranke.

"Mladen Grdović je bio član HDZ-a. Njegovo članstvo je prestalo po sili Statuta HDZ-a, danom kandidiranja na Izborima za zastupnike u Sabor RH 2020. na drugoj listi. Naime, odredba članka 21. točka d) Statuta HDZ-a propisuje da, članstvo u HDZ-u prestaje kandidiranjem člana HDZ-a na izborima bez suglasnosti stranke", stoji u priopćenju iz Županijske organizacije HDZ-a Zadarske županije.

Potom se oglasio i sam Grdović.

"Slušaj me, ja sam radio da maknemo onog Škoru! Ja sam radio da dobije HDZ! Oni sami ne znaju što sam za njih napravio. Pusti te budale što svašta govore o meni po Zadru i Arbanasima! Ja sam oduvijek bio u stranci. Moje srce je tu, u HDZ-u, i zna se što sam sve za stranku radio! Zvao me Kerum i ja sam došao. Kerum, Tommy, Jolly, to su naši ljudi. Ja sam napravio puno za stranku, a sve da zaustavimo toga Škoru", rekao je pjevač za Zadarski.hr.