Goran Višnjić promijenio imidž! Glumac je iznenadio vidljivom promjenom na sebi u samo dva tjedna

Sinoć je u Šibeniku otvoren prvi Croatian International Film Festival koji će trajati tri dana, a tamo će biti prikazano gotovo 60 svjetskih filmova. Ovo događanje na svojem je otvorenju ugostilo mnoge redatelje, producente, ali i glumce. Na otvorenju je bio i Goran Višnjić, koji je sve iznenadio promjenom imidža. Naime, prije samo dva tjedna na najavi dramske predstave ''Ekvinocijo'' pojavio se s uređenom bradicom i brkovima, koje je za potrebe pojavljivanja u Šibeniku ipak uklonio.

08.08.2024.,Sibenik-U Sibeniku otvoren Prvi Croatian International film festival. Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Podsjetimo, šibenski glumac na Instagramu je prije nekoliko dana objavio fotografiju s kolegom Shaneom Westom s kojim se družio u Dubrovniku. "Uvijek je lijepo kada moja obitelj iz Hitne službe navrati u Hrvatsku", napisao je Višnjić u opis fotografije kojom je oduševio obožavatelje. "Uvijek sam ti govorio da ću te pronaći ako ikad dođem u Hrvatsku", odgovorio mu je West u komentarima. Naš je Goran glumio dr. Luku Kovača, a West dr. Raya Barnetta. Noah Wyle, koji je u seriji glumio Johna Cartera, javio se u komentarima i samo ih kratko pozdravio uz: 'Bok, dečki!', a onda se javio i John Stamos koji je utjelovio Tonyja Gatesa.

Inače, Višnjić je glumio u nizu stranih TV serija, uključujući Hitnu službu, Drakula, Extant, Red Widow i Timeless, a u još jednoj Netflixovoj uspješnici “Santa Clarita Diet” glumio je srpskog pukovnika Dobrivoja Poplovića. U njoj Drew Barrymore i Timothy Olyphant glume bračni par Sheilu i Joela Hammonda čiji se život promijeni kada se Sheila zarazi virusom od kojeg postane zombi. Baš u to vrijeme Višnjić je s obitelji odlučio preseliti iz Amerike u Europu nakon 20 godina. Naime, do tada je s obitelji živio između kalifornijskih gradića Santa Monica i Palos Verdes, no nakon snimanja "Generala" donio je novu odluku.

Sa suprugom Evom, kćeri poznatog hrvatskog redatelja Antuna Vrdoljaka iza sebe ima dvadeset i tri godina braka, a oni i njihova djeca Tin (17), Vivien (14), Vigo (12) i Lana Lourdes (17), čija je majka Šibenčanka Mirela Rupić, preselili su se 2020. u Veliku Britaniju na jugozapad Engleske. Otkrio je jednom prilikom Višnjić kako se s obitelji odlučio preseliti u Englesku da budu što bliže njihovim roditeljima u Hrvatskoj, kao i Lani, a kuću su pronašli u Cornwallu.

