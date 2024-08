Danijela Martinović o mogućnosti vjenčanja s partnerom Josipom: 'Želim svakoj ženi da se osjeća kao ja!'

Glazbenica Danijela Martinović sretno je zaljubljena, a o svojoj ljubavi ponekad progovori. Ovoga puta otkrila je da je njezin parter Josip Plavić cijelu njezinu obitelj osvojio baš kao i nju. ''Mislim da se to ne može kontrolirati, mislim da se to ne može isplanirati, a najmanje odglumiti. Ono kako se ja osjećam bih poželjela prvenstveno svakoj ženi, a onda i svakom čovjeku, da jednostavno znaš da si stigao i da je sve u apsolutno savršenom miru i nekakvom spokoju, a onda sve samo od sebe funkcionira'', rekla je Danijela za IN magazin te otkrila i je li na pomolu vjenčanje.

''Pa ja nekako nikad nisam bila pobornica tih nekih pravila, a opet s druge strane osoba sam od trenutka i ako se to nama dogodi u trenutku, ja ću to sigurno napraviti. Dakle, tako vam ja živim u životu, nikakvi grandiozni planovi, sad ću ovo, sad ću ono nešto pripremati. Ako stvarno ja to u trenutku osjetim, ja ću reći, ma daj brate idemo i to je to'', otkrila je.

Podsjetimo, Danijela i njezin Josip upoznali su se na njegovu radnom mjestu dok je još radio kao inspektor u policiji. Naime, pjevačica je u ožujku 2022. godine doživjela krađu identiteta, a na koju je još tada upozorila pratitelje na Instagramu. Tada su postojale lažne stranice koje su se koristile njezinim imenom te pozivale ljude na ulaganje u bitcoin. Tada se obratila odvjetnici i policiji kako bi podnijela službenu prijavu, a tada je i osobno prvi put nazvala Plavića. Policija je slučaj brzo riješila, a pjevačica i inspektor nastavili su se družiti.

A koliko su sretni, pokazala je novom izjavom za Story za koji je progovorila o Josipu. "Zaista mi je teško govoriti o Josipu jer takvu osobu nikada nisam imala priliku upoznati. On je moje utočište, moja sigurna luka, moja podrška i moj oslonac", rekla je za Story.

Inače, Josip je nedavno nakon 16 godina, sa svojim bendom ''Izvan zakona'', snimio novu pjesmu i videospot "Na kiši plešem", a time se službeno vratio na glazbenu scenu. "Ponovno okupljanje došlo je slučajno, napravili smo nove pjesme, dečkima se svidjelo i onda smo ušli u studio", ispričali su dečki iz benda za IN magazin. Bend "Izvan zakona" svoj je put počeo još u srednjoj tehničkoj školi 1988. godine. No prvi put sada da sviraju baladu.

"Ne, nije bila striktno namijenjena Danijeli, Danijela je čula pjesmu u studiju. Nakon toga je reagirala tako da me nagovorila da to snimimo. Uglavnom, dala mi je bitan poticaj i zaslužna je za to da smo ušli u studio", otkrio je Josip koji je nedavno zbog toga napustio posao u policiji.

"Posao mi nikako ne nedostaje, ne osjećam se više tako. U trenutku kad izuzetno stresno zanimanje počinje ostavljati trag na tijelu, neki ljudi to ne primjećuju i nastavljaju dalje, a ja sam odlučio promijeniti život. Želim živjeti normalnijim i boljim životom i baviti se stvarima koje volim", zaključio je.

