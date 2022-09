Životni intervju

Nikad iskreniji Goran Bare: 'Kad sam je pronašao mrtvu pokraj sebe, doživio sam nervni slom'

– Krenuo sam sebe uništavati u pokušaju da odem za njom u smrt. Želio sam umrijeti, ali sam shvatio da me ostavila s djetetom od godinu dana i da ne mogu njega ostaviti. On danas ima 28 godina – govori Goran Bare u svom najiskrenijem intervjuu do sada.