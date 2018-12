Naša glumica pobijedila leukemiju pa otkrila sretnu vijest: 'Jedva čekam da se zagrlimo'

Val dobrote ponovno je zahvatio Hrvatsku. Na humanitarnom koncertu ‘Želim život’ u organizaciji Zaklade Ana Rukavina i Nove TV koji je održan u utorak navečer na glavnom zagrebačkom trgu prikupljeno je 1,45 milijuna kuna.

Tim iznosom nastavit će se financirati daljnji rad Zaklade koja je zahvaljujući registru dobrotvornih darivatelja koštane srži do sada spasila ukupno 98 života. Među njima i onaj glumice Vesne Ravenšćak Lozić koja se s teškom dijagnozom akutne limfoblastične leukemije susrela u listopadu 2013. godine.

- Moj bi se životni put mogao opisati onom latinskom izrekom “preko trnja do zvijezda” pa sam tako preboljela i leukemiju, te se vratila na svoje daske upravo u kazalište Žar ptica, nešto užih ramena, ali na vrijeme i s voljom - istaknula je glumica.

Pobijedila bolest

Kada joj je bolest otkrivena, liječnici su zagrebačkoj umjetnici davali 50 posto izgleda da preživi, no nju to nije pokolebalo. Zahvaljujući pozitivnom duhu i optimizmu, koji je nije napustio ni u najtežim trenucima, ali i donorici iz Njemačke, Vesna se uspješno oporavila. Moglo se to vidjeti i tijekom humanitarne večeri gdje se glumica uz brojne uge pripadnike hrvatske javne scene javljala na pozive građana. U prijenosu uživo otkrila je i da je nedavno stupila u kontakt s donoricom iz Njemačke.

- Bianka i ja smo stupile u kontakt prije 2 mjeseca, toliko je prošlo otkako sam dobila njezine podatke iz hrvatskog registra darivatelja. To je čudesan osjećaj i zaista čudesno iskustvo kada znate da je netko tko je na drugom kraju svijeta jedan dan ustao i otišao spasiti vaš život - kazala je glumica koja je o svojoj borbi protiv opake bolesti već govorila za medije. Otkrila je svojedobno da joj se nakon što joj je leukemija potvrđena osjećala stigmatizirano i uplašeno, a tijekom bolničkih dana u mislima joj je često bio Vjekoslav Šutej, poznati dirigent koji je bitku protiv leukemije izgubio 2009. godine.

Zagrljaj s Biankom

Nakon svega što je proživjela, Ravenšćak priznaje nema velikih želja za budućnost. Najveća želja joj je da ostane zdrava, a uz to se nada da će uskoro upoznati i svoju donoricu zahvaljujući kojoj je dobila novu šansu za život. - Jedva čekam zagrliti Bianku s obzirom na to da se zbog brojnih obaveza još nismo stigle vidjeti.

Ona živi u Stuttgartu i voljela bih je posjetiti. Bila bih sretna i da ona dođe u Zagreb - priznaje Ravenščak. Najveću potporu u teškim trenucima glumici je pružao osam godina mlađi suprug Stjepan Lozić kojem je sudbonosno ‘da’ izrekla nakon što je dobila najveću bitku u svom životu - bitku za ozdravljenje.

Upravo ovakvim primjerima teži i Zaklada Ana Rukavina koja iz godine u godinu bilježi sve više dobrotvornih darivatelja matičnih stanica. - To za oboljele znači novu šansu za život, a nama daje dodatan poticaj da nastavimo ostvarivati Anin san - izjavila je upraviteljica Zaklade i Anina majka Marija Rukavina.

