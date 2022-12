Glumica podijelila iskustvo sa snimanja s Tomom Cruiseom: 'Slomila sam se, a on mi je rekao da ne budem p**ka'

Glumica Emily Blunt (39) gostovala je u podcastu Smartless, koji zajednički vode Jason Bateman, Will Arnett i Sean Hayes i podijelila svoje iskustvo s masivnim metalnim odijelima koje su ona i njezin kolega Tom Cruise (60) nosili za vrijeme snimanja filma ''Edge of Tomorrow''. Kako je rekla, bila su ''prokleto teška za korištenje u stvarnom životu''.

Emily je otkrila kako su odijela bila toliko teška da se u jednom trenutku na setu slomila i plakala, a bojala se da neće moći nastaviti snimati, no njezin kolega Tom rekao joj je da ''prestane biti takva pi***''.

Kazala je kako se na njegove riječi samo nasmijala i obavila posao do kraja, a domaćini podcasta pohvalili su glumca kako ima ''jednostavan pristup snimanju''.

Foto: AO1 tom cruise, emily bluntthe 'Edge Of Tomorrow' red carpet repeat fan premiere tour at AMC Loews Lincoln Square on May 28, 2014 in New York City."n"nFeaturing: Emily Blunt,Tom Cruise"nWhere: New York, New York, United States"nWhen: 29 May 2014"nCredit: Andres Otero/WENN.comAO1/WENN/PIXSELL

Podsjetimo, glumica početkom godine bila u Dubrovniku gdje je gdje njezin suprug John Krasinski (42) snima nove epizode popularne serije 'Jack Ryan'. Emily je prošetala starom jezgrom grada u društvu djece i dadilje u opuštenom izdanju.

Lijepo vrijeme iskoristile su za kupovinu, a dobro raspoloženu glumicu fotograf je 'uhvatio' u veselom razgledavanju grada.

Emily i John vjenčali su se 2010. godine nakon dvije godine veze, a zajedno su dobili dvije kćerkice- Hazel (6) i Violet (8).

Glumica je poznata po mnogobrojnim ulogama u filmovima kao što su 'Vrag nosi Pradu', 'Povratak Mary Poppins', 'Krstarenje džunglom' i 'Mjesto tišine' u kojem joj je glumački partner suprug John.

