Glumac oženio PVC lutku, a sada proživljava teške dane: 'Pukli su joj dijelovi, nisu se popravili do Božića'

Glumac i bodybuilder Yuri Tolochke javnosti je postao još poznatiji kada je oženio plastičnu lutku. No, čini se kako ovih blagdana proživljava teške dane. Kako je podijelio, njegova supruga prije nekoliko dana se 'ozlijedila'. Ovo im je prvi Božić zajedno, no glumac je sada zabrinut jer se neki njezini dijelovi nisu mogli popraviti do Božića. Brojni pratitelji komentirali su kako se nadaju da će s njegovom suprugom biti sve u redu.

Glumac je svoju suprugu imena Margo zaprosio krajem prošle godine, a u ožujku su planirali vjenčanje, no odgodili su svadbu za studeni zbog pandemije koronavirusa.

Foto: Instagram

Upoznali su se u kafiću kada ju je glumac spasio od drugog muškarca koji je, kako kaže, nije imao časne namjere s njom.

Foto: Instagram

Na društvenim mrežama često objavljuje zajedničke fotografije, a glumac s njom jede, spava, vježba, sunča se, a zajedno i šetaju te idu na večere.

Foto: Instagram

Yuri zanemaruje negativne komentare i uživa s nesvakidašnjom partnericom.