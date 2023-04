Glumac o cimerstvu s kolegom: 'Ne bih predložio život s njim. Imao je sushi star tjedan i pol, bilo je i crva'

Glumac Ben Affleck (50) svojim najboljim prijateljem smatram kolegu Matta Damona, ali jednom prilikom otkrio je i što misli o životu s njim. Naime, Affleck je tijekom gostovanja u The Late Late Showu voditelju Jamesu Cordenu rekao da nikome ne bi preporučio život s njim. Affleck je tijekom jednog perioda živio s bratom Caseyjem Affleckom i glumcem Mattom Damonom i to u mladim danima, dok su tek počinjali s karijerama.

- Matt do danas nije platio račune, koliko znam. Pitali smo se zašto svjetla ne rade, a to je bilo zato što treba platiti da bismo imali struju - prisjetio se Affleck. Na Cordenovo pitanje je li Damon bio dobar cimer Ben se nije ustručavao reći da nije.

- Matt je prekrasan dečko. Volim ga. On je moj najbolji prijatelj. Bio je sjajan prema meni cijeli život. Briljantan tip. Ali ne bih predložio život s njim - rekao je Affleck. Dodao je da je godinama pospremao za njim, no jednog dana su on i njegov brat odlučili krenuti u štrajk i ne čistiti stan dva tjedna kako bi natjerali Damona da pomaže u kućanskim poslovima.

- Odlučili smo pričekati i vidjeti koliko će trajati dok ne ustane i kaže: 'Bože, zatrpan sam smećem' - rekao je Affleck. Ubrzo su shvatili da njihov plan neće upaliti.

- Jednog dana sam se vratio kući, a Matt je u kratkim hlačama i majici u dnevnom boravku gledao hokejašku utakmicu okružen koncentričnim krugovima smeća - dodao je.

- Kutije za pizzu... Gledam u sushi koji je bio star tjedan i pol, tamo je bilo i crva. Rekli smo mu: 'Pokoravamo se. Predobar si. Ne možemo te pobijediti.' Na to je on samo odgovorio: "Dečki, što se događa?' - prisjetio se.

Inače, i Ben je jako svjestan svojih nedostataka, a ranije je objavljena snimka na kojoj se vidi kakvih problema ima zbog bočnog parkiranja. Naime, glumac je u jednoj ulici bočno parkirao svoj luksuzni auto, no automobili koji su se nalazili ispred i iza njega onemogućili su mu izlazak.

Affleck je prvo pokušao izaći s parkirnog mjesta, a nakon neuspjeha uzeo je predah. Ova situacija glumca je uzrujala, pa je posegnuo i za cigaretom i kavom te tipkao po mobitelu naslonjen na automobil.

Nakon nekog vremena i čekanja, glumac je odlučio ući u svoj automobil i pokušao polako izaći s parkinga na kojem se bočno parkirao. Cijelu situaciju zabilježile su kamere, a sudeći prema snimkama, Ben je u nekoliko navrata udario druge aute u pokušaju rješavanja problema. Njegov izlazak s parkirnog mjesta trajao je ukupno 45 minuta, a snimka je postala viralna.

Inače, glumac je poznat kao ljubitelj luksuznih automobila, a posjeduje ih nekoliko. Osim Mercedesa, vlasnik je i Ford Bronca koji vrijedi oko 2 milijuna dolara. Također posjeduje Lexus RX, Teslu Model S, klasični Chevrolet Chevelle SS, žuti Lamborghini Urus, Bentley Bentaygu i Dodge Challenger SRT Hellcat.

VIDEO Žena za kojom su 80-ih uzdisali svi iznenadila je priznanjem da voli žene, a i danas izgleda sjajno