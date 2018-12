Gledatelji bijesni na 'Savršenog': 'Odvratno! Pljunuo je sam sebi u lice!'

Preokret koji se dogodio u sinoćnjoj epizodi Gospodina Savršenog definitivno je iznenadio gledatelje. Brojni obožavatelji ovog realityja svoje nezadovoljstvo raspletom situacije odlučili su izraziti na društvenim mrežama emisije i na profilu Gorana Jurenca.

Zajedničke fotografije Hane i Gorana zatrpane su komentarima gledatelja od kojih neki tvrde da Goran nije bio pošten prema djevojkama, no neki ipak tvrde da je samo pratio svoje srce.

Komentare gledatelja objavljujemo u izvornom obliku.

"Odvratni ste jer ako je SAD sa Hanom onda je nju trebao izabrati, a ne sve cure rastužiti i samo njih ljubitz bez veze je onda Izabrao Ivu, trebao je izabrati Hanu"

"Tako je tuzno da jedna cura koja je tako samoziva i odvratna na kraju kada je šou gotov bude ona prava. Trebao ju je izabrati za vrijeme emisije. Dvije divne cure kao što su Alex i Iva su se osjećale poniženo. Kada sve ovo pogledate izgubite vjeru u ljubav i sve ostalo"

"Užas sad je pokazao da je običan kreten koji trazi samo provode a ne vezu i brak.Jos jedna nezrela budala ..Imao je dosta vremena da upozna djevojke i na kraju on odabere umišljenu hanu..sam je sebi.pljunuo u facu"

"Razocarana Nije mi jasno kada je birao savrsenu koliko se sjecam reko Je iva je ta to je ono sto trazi Jucer gledam stvarno bi bili divni par ikoliko sam shvatila reko je da je to sve ok ali daljina mu malo smeta pa cekaj i hana je u zagrebu cemu on prica On nezna sta bi slazem se sa svima sto mu je rekla Iva drugu sezonu ne gledam nepostoji Gospodin Savrseni Samo me zanima kako na to gleda Vanesa a i jos neki clanovi njegovi obitelji mislim da su vise bili za Ivu"

"Iva je prejaka zenska za Gorana.Ne može on nju pratit,njoj triba netko dominantniji tko zna sta želi.Razocara me mister savršeni.Mislim da je se uklopija uz Hanu jer su oboje sa tonom fasade ispred sebe.Nisu ono sto se predstavljaju. Evo moj dojam o tome svemu!!!!"

