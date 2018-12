Dramatična završnica: Hana nije samo osvojila 'Savršenog' nego i ponudu iz snova!

Dramatičan preokret dogodio se u samoj završnici RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni'. Iako je Goran Jurenec prvotno izabrao Ivu Runjanin za svoju odabranicu njihova romansa nije opstala.

- Ti si ta - poručio je Goran 29-godišnjoj Zagrepčanki u finalnoj emisiji uvjeren kako je upravo Iva žena za kojom je do sada tragao. No, ubrzo se predomislio i ostavio Ivu kojoj je neočekivanu odluku obznanio na večeri prekida.

Večer prekida

Uskoro je uslijedilo i još veće iznenađenje jer je, naime, Goran odlučio pružiti priliku kandidatkinji koju je izbacio u samoj završnici showa. Čini se da se 'Savršeni' ipak poveo onom 'mlađe je slađe' pa je vezu odlučio započeti s 18 godina mlađom Zagrepčankom Hanom Rodić. Da Ivin odnos s gospodinom 'Savršenim' nije opstao dalo se naslutiti i po objavi na njezinom Instagramu.

Samo dan nakon finalne emisije prvostupnica marketinga i odnosa s javnošću objavila je znakovitu poruku naslovljenu s 'Čekaj onog pravog' koja je zaintrigirala njezine pratitelje. - Čekaj onoga koji će te jednostavno obožavati. Osobu koja izvlači ono najbolje iz tebe i zbog koje želiš biti bolja osoba. Jedinu osobu koja će ostaviti sve da bude s tobom, bez obzira na okolnosti, osobu koja te nasmijava kao nitko prije. Čekaj osobu koja te želi pokazati svijetu jer je ponosna na tebe. I najvažnije od svega, čekaj osobu kojoj ćeš biti prioritet - napisala je Iva i tako indirektno svima dala do znanja da još uvijek traga za svojim Gospodinom 'Savršenim'.

A njega je očigledno pronašla Hana s kojom se Goran nastavio viđati nakon završetka showa. Samouvjerenu Hanu ovaj scenarij nije iznenadio jer je još tijekom boravka u vili često isticala da između nje i Gorana ima kemije što se naposljetku i pokazalo.

- Žene su ljubomorne na mene jer uvijek misle da im želim oteti dečka - istaknula je Hana prije ulaska u show, a s obzirom na rasplet situacije u showu čini se da je ljubomora itekako opravdana u njezinom slučaju.

Tijekom serijala ova modna dizajnerica, koja se trenutačno bavi modelingom i zadužena je za odnose s javnošću noćnih klubova, često je bila na meti ostalih djevojaka, a zajednički jezik uspjela je pronaći tek s Anezi i Klarom.

Hana dobila svoj show

Osim na ljubavnom, Hani su nakon showa ruže procvale i na poslovnom planu. Od jučer je s emitiranjem na RTLplayu krenuo njezin show 'Hana Make Up Queen'. U nekoliko serijala Hana će gledateljima otkriti nekoliko sebi idealnih make up lookova baš poput profesionalne vizažistice, a otkriti će i svoje male tajne, te ono što najviše voli kada je make up u pitanju.

- Kada sam dobila ovu ponudu, nisam se dvoumila, to je velika čast i priznanje za moj rad i trud. Svaki vizažist sanja o takvoj ponudi pa mogu reći da sam iskreno presretna - poručila je Hana za RTL. Uz make up i modu, Hana obožava i putovanja, a velika joj je želja otputovati u Kyoto i upoznati dio japanske povijesti. Možda joj se ta želja uskoro ostvari i to u društvu 'Gospodina Savršenog' kojeg je osvojila atraktivnim izgledom, ali i čvrstim i izgrađenim karakterom.

