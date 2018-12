Kakav preokret! Goranovo srce pripada Hani!

Nakon što su Iva i Goran priznali da njihova veza nije opstala u „stvarnom svijetu“, Gospodin Savršeni je rekao kako se nakon showa počela razvijati veza između njega i Hane.

U finalnoj epizodi showa 'Gospodin Savršeni' voditeljica Antonija Blaće ugostila je sve djevojke koje su boravile u raskošnoj vili kako bi napravili pregled uspješne prve sezone.

Nakon što su gledatelji mogli vidjeti kako je tekao put Klare, Daisy i Nandi, u studiju se pridružila prva od tri finalistice – Aleksandra, kojoj nije bilo lako vidjeti Gorana nakon što joj je rekao kao ona nije „ta“.

„Sada kada se osvrnem na sve, sjetim se svoje unutarnje borbe između razuma koji je bio glasan, ali ja sam netko tko više voli slušati svoje srce. Vjerojatno su osjećaji bili jači i pojačani zbog okolnosti u kojima smo bili, ali nije mi bilo svejedno, vjerujem ni jednom ni drugom“, priznala je manekenka koja nije krila kako je između Gorana i nje nekada bilo stvarnih osjećaja, no on se ipak odlučio za drugu djevojku.

Nakon toga Jurencu se u studiju pridružila njegova odabranica Iva te su svima otkrili u kojem je smjeru krenula njihova veza nakon što su se kamere ugasile.

„Proveli smo neko vrijeme zajedno i nekako smo se razišli, oboje nas je napao stvarni život i shvatila sam da bajke imaju rok trajanja. Kad je nešto pravo, onda sve ide glatko i ne postoje prepreke, ali kod nas je očito postojala zapreka“, krenula je objašnjavati Iva pa se Gospodin Savršeni nadovezao.

„Nakon što smo izašli iz showa, sve se nekako brzo razišlo. Ja sam morao napustiti Hrvatsku zbog poslovnih obaveza i naš se odnos nije razvijao u onom intenzitetu koji sam doživio u kući. A kada nas je snašao normalan život, naša veza nije išla u onom smjeru u kojem sam želio da ide. Smatram da ona nije mogla biti sretna sa mnom i u meni vidjeti pravog muškarca jer to više nije bila ista kemija kao u showu. No siguran sam da će muškarac koji završi s njom biti jako sretan“, iskreno je priznao Goran kojem to nije bila laka odluka, ali siguran je kako je ispravna.

„Kad sam imala vremena za razmišljanje, stvari su mi se posložile u glavi i shvatila sam da prema Goranu osjećam dragost i veliku simpatiju, osjećam se lijepo i ugodno uz njega, ali mislim da se naši putevi razilaze oko onoga što želimo u budućnosti i da nismo kompatibilni“, zaključila je Iva koja nije sumnjala da je Goran pronašao novu djevojku, a uskoro je Gospodin Savršeni priznao kako se nakon showa razvila jaka kemija između njega i Hane.

„Evo moram priznati da sam nedavno ponovno došao u kontakt s Hanom te da se polako upoznajemo i vidjet ćemo sada kamo će to voditi. Želim vidjeti kakva je ona kada je u drugačijoj i opuštenijoj okolini, gdje nema drugih cura i borbe među djevojkama. Htio sam je upoznati i izvan showa i sviđa mi se, jako nam je lijepo kada se vidimo i super se slažemo“, otkrio je Goran te priznao kako se stara kemija ponovno probudila kada su se vidjeli i da njihova veza ide polako, ali sigurno u željenom smjeru, a jednako mišljenje dijeli i nova odabranica.

„Nije mi bilo lako kada me nije odabrao, no u međuvremenu smo se čuli, rekla sam sama sebi - zašto ne, možemo probati – i eto, viđamo se i sve to ide nekim dobrim putem. Sretna sam, a nadam se da je i Goran sretan“, izjavila je Hana koja nije skrivala svoju sreću, unatoč komentarima djevojaka koji su uslijedili.

Na kraju večeri Antonija je zaključila kako je ovo bila jedna brutalna sezona!

Pogledajte i video o tome gdje su i što danas rade bivši natjecatelji Story Super Nove: