Gibonni o kritikama: 'Neka mi zamjeraju, što sad? Ako to što ja jesam nekom smeta, meni paše'

Glazbenik Gibonni (54) sredinom ožujka održao je dva velika koncerta u Areni Zagreb, a sada se osvrnuo na kritike. Naime, glazbenik je dao veliki intervju za Slobodnu Dalmaciju u kojem je govorio o raznim temama, među kojima i o kritikama. Naravno, osvrnuo se i na događanja u svijetu, posebno na ubojstva u Srbiji.

- Malo je pjesama u kojima se danas spominju riječi kao što su 'zahvalan', 'oprosti', 'pomirit', 'toleranca' - rekao je pjevač prisjećajući se nedavnih koncerata u Areni. Gibonni je Arenu napunio 8. i 10. ožujka te tako bilježio 35 godina karijere i napravio pravi spektakl.

No, u intervjuu je govorio o tome kako se osjeća s obzirom na to da su mu mnogi zamjerili što je previše 'omekšao', pjevač je odgovorio:

- Neka zamjeraju, pa što ću im ja? Mislim da se jednom moraš sresti sam sa sobom. U jednom trenutku, nakon naslanjanja na neke uzore, prođe neko vrijeme i sretneš se sa sobom. Trebaš sebe upoznati da se onda zapitaš je li to što radiš 'wannabe' ili si to stvarno ti. Ja sam se oslobodio neke svoje prtljage. Ako to što ja jesam nekom smeta, meni je prihvatljivo - rekao je.

Podsjetimo, Gibo je na nastupu izveo svoje najveće hitove, a i publici je uputio značajnu poruku.

-"Ako vas netko pita kako je bilo na koncertu", govorio je Gibo publici u Areni Zagreb na prvom koncertu, "a vidite da su agresivci, recite im da je bilo očajno, da je bio dosadno, recite im da nikako ne dolaze u petak", pa nastavio; "Ne zanimaju me takvi, od nas 18 tisuća večeras je svatko donio svoju ciglu i sagradili smo si kuću, a ta kuća ima dobre temelje i dobru statiku".

Glazbenik je na nastup donio i kulu na kojoj je nastupio. Kula se sa stropa spustila u sredinu partera dvorane, a na njoj je otpjevao četiri pjesme na drugom i dugom bisu. Biseva je bilo ukupno tri na koncertu dugom točno tri sata.

