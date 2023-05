Slavni glumac otkrio detalje prijateljstva s kolegom: 'Spasio mi je život i otada smo povezani'

Glumac Emilio Estevez gostovao je u showu Jennifer Hudson gdje je pričao o svojoj glumačkoj karijeri te otkrio kako je desetljećima dobar prijatelj sa zvijezdom Matrixa, glumcem Laurenceom Fishburneom. Emilio je kazao i kako ga je Laurence spasio od utapanja.

Naime, glumac se gotovo utopio u rijeci na Filipinima tijekom produkcije filma o Vijetnamskom ratu iz 1979. 'Apokalipsa danas', koji je režirao Francis Ford Coppola. Fishburne je imao sporednu ulogu u hvaljenom filmu, a u to su vrijeme on i Estevez bili tinejdžeri i poznavali su se tek nekoliko dana kad je Fishburne predložio da zajedno odu na izlet čamcem.

- Dakle, bili smo zajedno na ovom brodu i počeli smo se previše približavati obali, a ja sam rekao: Dobro, pusti me da iskočim, gurnut ću nas u more - prisjetio se Estevez. Ali kada je skočio u vodu, Estevez je počeo tonuti u ono što je opisao kao "blato od živog pijeska".

- Vidio sam Fishburnea kako me gleda i samo govori: 'Uhvati me za ruku!' Povukao me natrag na brod - nastavio je i dodao da su on i Fishburne "od tada povezani".

Inače, Emilio je u ovoj emisiji sudjelovao s ocem Martinom Sheenom koji je prokomentirao ovaj događaj. Kazao je kako on za sve ono nije zna sve do desetljeća kasnije, kada su on i Estevez zajedno napisali memoare.

- Doznao sam za ovaj incident kada sam pročitao knjigu - rekao je Sheen dodajući da je nazvao Fishburnea kako bi mu zahvalio što je spasio život njegovom sinu. Fishburne je ranije bio rekao da je i Estevez njemu spasio život.

- Samo zahvaljujući činjenici da smo bili prijatelji, jer u blizini nije bilo drugih 15-godišnjaka. Imati društvo nekoga tko je mojih godina, i tko je muškarac, i iz Amerike, to je također bio spas za mene - rekao je glumac za Vulture 2020. godine.

