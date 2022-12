Franka Batelić objavila novu fotografiju i oduševila pratitelje izgledom mjesec dana nakon poroda

Franka Batelić prije mjesec dana rodila je svoje drugo dijete, djevojčicu kojoj su ona i suprug Vedran Ćorluka dali ime Greta, a par ima i sina Viktora koji će uskoro napuniti tri godine. Pjevačica je danas ukrala malo vremena za sebe i počastila se odlaskom frizeru.

- I tako sam skočila u salon Franić i srela svoju plavokosu sestru blizanku! - napisala je Franka na svom Instagram profilu uz fotografiju na kojoj pozira pored reklame na kojoj je njezina fotografija, a njezini obožavatelji nahvalili su kako super izgleda.

- Prekrasna mamita. Najljepši osmijeh i najljepša osoba. Predivna ženo. Prekrasna mama koja obožava svoju dječicu. Neka dragi bog da im zdravlje i sreću u životu - poručili su joj obožavatelji. Mjesec dana prije poroda Franka je predstavila publici novi singl "Priča o nama".

- Jako sam sretna što smo moja beba i ja snimili ''Priču o nama'' i što će nam ostati kao uspomena. Voljela bih da i svima koji zavole ovu pjesmu ona obilježi lijepe trenutke i sjećanja koji će trajati zauvijek! U ovoj pjesmi mogu se pronaći svi koji će uz nju stvarati svoju priču za ispričati i podijeliti s voljenima. - ispričala je Franka kada je objavljena pjesma. Prije rođenja malene Grete Franka je rekla kako se nada da će druga beba spavati bolje od brata, a o malenom Viktoru je kazala:

- Na mene sliči, ali na tatu ima stopala, možda će biti dobar nogometaš. Šalim se, na tatu ima i upornost koja me nekad stvarno izludi, ali to je dobro. Ima stav, to je bitno. Karakter još ne znamo na koga je, svoj je skroz po tom pitanju.

