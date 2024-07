FOTO Tihana Harapin Zalepugin na poseban način obilježila rođendan pokojnog supruga: 'Sve pršti od ljubavi'

Modna agentica Tihana Harapin Zalepugin u studenom 2022. godine izgubila je supruga, legendarnog televizijskog voditelja Sašu Zalepugina, a s kojim je proslavila čak 30 godina braka. Ovog je četvrtka obilježila rođendan svog pokojnog supruga, koji bi proslavio 93. rođendan. Naime, Tihana je podijelila fotografiju na kojoj pozira u društvu dugodlake chihuahue, a dok je ispred njih postavljena rođendanska torta od jagoda i šlaga. - Sve pršti od ljubavi prema Tebi - napisala je ispod fotografije.

Podsjetimo, Saša i Tihana upoznali su se sredinom sedamdesetih baš na Hvaru kad je ondje Tihana radila kao manekenka, a on kao koreograf i režiser modnih revija. No, tad se dogodilo samo upoznavanje. Spojili su se tek 13 godina kasnije. Nakon četiri godine veze, Saša ju zaprosio na ljetovanju na Ibizi.

- Presudno je bilo ljetovanje na Ibizi ‘92. u srpnju baš kad je i Sašin rođendan i gdje me zaprosio. Moj muž ne priča puno, ali zna puno toga reći u malo riječi. Kad smo slavili njegov rođendan, predložio mi je: ‘Ajmo tvoj rođendan proslaviti tako da se vjenčamo’. Moj je, naime, krajem kolovoza i pristala sam da se ne predomisli - svojevremeno je ispričala Tihana za Jutarnji list.

Vjenčali su se 5. rujna iste godine na zagrebačkom Gornjem gradu. Kumovi su im bili hrvatski glazbeni menadžer Zoran Škugor i glazbeni producent Luko Bratičević.

VEZANI ČLANCI:

Tihana je prošle godine u razgovoru za Story progovorila o tuzi koju osjeća nakon gubitka supruga, a tada je otkrila i kako sada obilježava posebne datume.

- Nikada nisam bila ljuta na njega što me je ostavio. Shvatila sam da je odlazak prirodni proces i nekako lakše prihvaćam činjenicu da su i meni 72 godine, da nemam previše vremena za uzaludne pokušaje. Sašin rođendan obilježila sam u našem voljenom Vrisniku s ljudima koji su i njemu mnogo značili. Bila je to neka vrsta hvarskih karmina. Zatim sam u Zagrebu okupila svoje najbliže prijateljice i našu godišnjicu braka obilježila sam u Okrugljaku, gdje smo godinama zajedno odlazili. Na prvi bračni ručak otišli smo upravo tamo pa smo to pretvorili u tradiciju. Eto, bio je uvijek tu negdje i vjerujem da se ponosi mojim malim ‘proslavama - rekla je tada.

VIDEO: Preminula je Shannen Doherty, glumica (53) najpoznatija po ulozi u seriji Beverly Hills