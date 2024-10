FOTO Slavni glumac (64) uhvaćen u društvu nove djevojke za koju se šuška da je u 20-tima

Holivudsku glumačku i redateljsku ikonu Seana Penna (64) fotografi su nedavno uhvatili u društvu navodne nove djevojke na losanđeleskom aerodromu. Riječ je o Valeriji Nicov, mladoj glumici iz Moldavije, koja je s Pennom prvi put viđena prije nekoliko tjedana u Madridu, gdje je dvojac djelovao poprilično blisko. Tako je bilo i na najnovijim fotografijama, na kojima slavni glumac i Nicov hodaju ruku uz ruku sve dok nisu primjetili objektive kamera, kada su se pomalo odmaknuli jedno od drugog.

O visokoj brineti ne zna se mnogo, a najveća nepoznanica njena je dob. Naime, prema Valerijinom profilu na stranici za glumce 'e-Talenta' glumica je rođena 1998. godine, no neki drugi izvještaji tvrde da Moldavka ima najmanje 30 godina. Bilo kako bilo, razlika u godinama između Nicov i Penna iznosi preko tri desetljeća. Osim toga, Valeria se pored glume bavi i modelingom, a tečno priča čak sedam jezika. Vitku liniju održava zahvaljujući jogi i boksu, dok neki od njenih mnogobrojnih talenata uključuju pjevanja jazza, plesanje tanga, sviranje klavira i jahanje konja. Glumačku karijeru započela je 2012. u kazalištu, da bi se tri godine kasnije preusmjerila na kratkometražne filmove i televizijske serije. Fotografiju nje i Penna možete pogledati ispod.

Foto: Profimedia

Zanimljivo, Penn iz braka s glumicom Robin Wright ima dvoje djece, 33-godišnju kćer Dylan Frances i 33-godišnjeg sina Hoppera Jacka, što znači da su njih oboje stariji od očeve nove djevojke. Dvostruki Oscarovac u intervjuu prije nekoliko mjeseci istaknuo je kako se više ne planira ozbiljnije vezati za niti jednu ženu, da mu ponovno ne bi slomile srce. - Jednostavno sam slobodan. Ako budem u vezi, i dalje ću biti slobodan ili neću biti u vezi - kazao je u razgovoru za New York Times Sean.

Podsjetimo, glumac se prije tri godine razveo od 32 godine mlađe australske glumice Leile George, nakon samo godinu dana braka. Bivši supružnici imali su jedno od rijetkih pandemijskih vjenčanja, koje se tada činilo posebno romantično. Inače, Leila je inače kći Pennova kolege Vincenta D'Onofrija.

Ovo nije prvi put da glumac ima ljubavne probleme. Jedna od najgorih priča o njegovim problemima izašla je u javnost već 80-ih, kada je bio u braku s pjevačicom Madonnom. Naime, Sean ju je navodno udario palicom za bejzbol zbog čega je završio u zatvoru. Ipak, mnogo godina kasnije prava istina ipak je izašla na vidjelo. Nakon što je Lee Daniels, kreator showa Empire, optužio Penna da je nasilnik, glumac ga je odlučio tužiti i to za golemu cifru, čak 10 milijuna dolara. U njegovu obranu stala je i bivša supruga, Madonna, koja je kazala kako su priče o Seanovom nasilničkom ponašanju prenapuhane ili izmišljene te da su mu gotovo uništile karijeru.

- Svjesna sam da su godinama kružile priče da je Sean bio nasilan prema meni. Točnije, svjesna sam da su tabloidi u lipnju 1987. proširili priču da me udario bejzbolskom palicom. Ja znam da su te optužbe potpuno neosnovane te da su užasne, bezobzirne i netočne - kazala je pjevačica na sudu i dodala: - Svjesna sam i navoda da je Sean završio u zatvoru 1989. zbog nasilja u obitelji. Bilo je to, kako su navodili, zato što me tukao. Nije istina da me tukao. Da, kao supružnici smo imali mnogo žestokih svađa, ali on nikada nije digao ruku na mene niti me zavezao - rekla je Madonna s kojom je Penn bio u braku od 1985. do 1989.

Sedam godina kasnije Sean se oženio kolegicom, zvijezdom serije "Kuća od karata" Robin Wright. Par je u braku bio gotovo 20 godina, činili su se presretnima, a dobili su i dvoje djece. No sve je završilo doista ružno. Sean je kasnije rekao da se nije osjećao kao da je ikada bio voljen. - Jednom kad se razvedeš sva istina izađe na vidjelo. Više puta sam se znao pitati što ja to zapravo radim, kako sam mogao vjerovati da me ta osoba voli i da osjeća nešto za mene. Osjećao sam se užasno poniženo nakon razvoda, zbog čega bi neki ljudi mogli postati ogorčeni i zatvoreni, no ja sam sasvim drukčija osoba - kazao je Penn.

