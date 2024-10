Kralj kritika! Marin je Leoneli dao samo tri boda, a danas će on pokazati svoje kulinarske vještine

Riječki tjedan 'Večere za 5' kraju će privesti Marin Kegalj (42.) Marin živi sa suprugom, a po struci je vozač te u svom poslu stvarno uživa. Opisao bi se kao vedra, komunikativna i društvena osoba, a na show se prijavio zbog svoje ljubavi prema televiziji. Priznaje kako mu je veliki san biti na televiziji, bilo u filmu, seriji ili reklami, a već je sudjelovao i u showu 'Dođi, pogodi, osvoji'.

Marin se prometnuo u najkritičnijeg gosta tjedna! Leoneli je dao svega tri boda, a hoće li on dobiti više od kandidata - ovisi o sastojcima. "Živim sa suprugom u stanu u Rijeci. Živimo sami, nemamo djece. Radio sam kao taksist, putovao po svijetu. Volim voziti bicikl i općenito sam čovjek od akcije. Odazivam se na sve pozive", jasan je Marin. "Velika mi je želja televizija - film, reklama, sve sam spreman odraditi", jasan je.

"Nisam nervozan što se tiče moje večere, dobro sam se pripremio. Doduše, ni to nije presudno, i najbolji može izgubiti", zaključio je. Večeru je odlučio spraviti od lignji, krumpira, dagnji, palente, češnjaka, sira i cimeta. "Iznenadio me Marin s ovim sastojcima jer sam, baš neki dan spomenula da smatram da nije tip koji zna raditi s ribom", otkrila je Ivana. "Veselim se lignjama, samo to jedem iz mora", dodala je Leonela. "Volim ribu, dagnje sam dvaput probala, ne obožavam ih", zaključila je, pak, Suzana.

Hoće li uspjeti osvojiti ekipu, otkrit ćemo u 'Večeri za 5' od 17.50 sati na RTL-u!

GALERIJA Znate li kako doista izgleda majka Marka Grubnića bez trunke Photoshopa?