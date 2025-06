FOTO Slavna glumica zatekla je u krevetu svog supruga i svog oca: 'Draga, ti ga voliš, ja ga volim'

Engleska glumačka diva Vanessa Redgrave i redatelj Tony Richardson imali su ljubavnu priču dostojnu filmskog scenarija – ispunjenu strašću, dramom, i šokantnim obratima koji su godinama intrigirali javnost. Sve je počelo gotovo filmski. Redgrave je u jednom restoranu večerala s kazališnim kritičarom Bernardom Levineom kad joj je prišao Tony Richardson. Poslao joj je poruku na papiriću, no budući da Vanessa nije imala naočale, zamolila je Levinea da joj je pročita. Na kraju poruke stajala je provokativna rečenica: "I poruči gospodinu Levineu da se je*."*

Taj trenutak bio je presudan – Vanessa je prekinula kontakt s Levineom, a između nje i Richardsona ubrzo je planula strastvena romansa. Bila je toliko intenzivna da se, prema pisanju tadašnjih medija, njegov cimer žalio na uništen namještaj svaki put kad bi glumica prespavala kod njih. Par se vjenčao 1962. godine, ali brak nije donio mirnu luku. Iako se Redgrave nadala sretnom obiteljskom životu, pokazalo se da Richardsonova biseksualnost – koja nije bila tajna u hollywoodskim krugovima – unosi nemir u njihovu svakodnevicu. Čak je i Vanessina majka Rachel sumnjala da je njezin zet skloniji muškarcima. Sama Vanessa odrasla je u atipičnom obiteljskom okruženju: njezin otac, legendarni glumac Michael Redgrave, također je bio biseksualac. Iako se njezini roditelji nikada nisu razveli, živjeli su odvojeno i imali paralelne ljubavne veze. Jedan od Michaelovih partnera čak je povremeno stanovao s njima.

Nakon vjenčanja, Vanessina karijera krenula je uzlaznom putanjom, dok je Richardson frustriran izostankom Oscara utjehu počeo tražiti u noćnim izlascima i odnosu s francuskom glumicom Jeanne Moreau. Vanessa se, s druge strane, posvetila odgoju njihove djece. U jednom iskrenom trenutku Tony joj je priznao: "Jeanne ima nevjerojatnu seksualnu energiju. Osjećam se potpuno sluđeno." Iako se Redgrave trudila spasiti brak, sve je kulminiralo kad se Tony preselio s Moreau u Rim zbog snimanja filma. Vanessa je otputovala u Rusiju, ali je ubrzo odlučila vratiti se kući i pokušati ponovno. Taj povratak, međutim, obilježio je jedan od najšokantnijih trenutaka njezina života.

Prema navodima redatelja Briana Desmonda Hursta, Redgrave je tada zatekla supruga u krevetu – ni manje ni više – nego sa svojim vlastitim ocem. Navodno joj je Michael Redgrave tada rekao: "Draga, ti ga voliš, ja ga volim. Ne vidim u čemu je problem." Iako glumica nikada nije javno potvrdila ovu priču, ubrzo nakon toga uslijedio je razvod. Brak je službeno okončan nakon pet godina, no odnos između dvoje umjetnika ostao je neočekivano blizak. "Ako nekog volite, zaista je glupo prekinuti svaki kontakt. To što više ne možete živjeti zajedno ne znači da ne treba sačuvati ono što vas povezuje," izjavila je jednom Redgrave. Zajedno su nastavili brinuti o djeci, a bliski su ostali sve do Richardsonove smrti 1991. godine.