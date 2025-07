Belgijski mediji: Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht donijeli su konačnu odluku o svom braku

Više od mjesec dana kruže glasine da su se naša umirovljena atletičarka Blanka Vlašić i belgijski novinar Ruben Van Gucht rastali. Lavinu komentara pokrenula je zapravo sama Blanka, zato što se u javnosti pojavila upravo bez prstena. No, onda je Ruben dodatno iznenadio sve novom objavom na društvenoj mreži Instagram. Naime, sportski je novinar podijelio fotografiju na kojoj pozira u košulji i kratkim hlačama, a pažnju je posebno privukao jedan detalj - vjenčani prsten na njegovoj ruci. Očito je kako Ruben nosi prsten, no time nije iskazao svoju pravu vjernost supruzi, zato što je u više navrata i sam govorio kako prakticira otvoren brak.

No, nakon svih glasina par je podijelio svoj dogovor. Naime, Ruben je dao intervju belgijskim medijima, točnije De Morgenu koji su prenijeli i drugi mediji. Van Gucht tako je kazao kako su Blanka i on odlučili više ne govori o svom privatnom životu u javnosti.

- Blanka i ja smo se dogovorili da više nećemo govoriti o našoj vezi u medijima. Budući da je ovo vrlo iskren razgovor, obično bih vam ispričao sve detalje, ali ovaj razgovor se snima - poručio je Ruben u razgovoru za De Morgen, prenosi voetbal24. Zatim je otkrio razlog zbog kojeg ne žele više javno komentirati svoj brak.

- Najviše nam smeta što se na našu vezu gleda kao na nešto neobično, kao da se gura u stranu kada o tome otvoreno govorimo. Ljudi to često odbacuju, a mene to ne zanima", zaključio je.

Podsjetimo, domaćim medijima i gradskim kuloarima proteklih tjedana kružile su i glasine kako je Blanka Vlašić skinula prsten i odlučila okončati svoj otvoreni brak. Posljednjih više od pola godine mediji su doslovce ludjeli za pričom o njihovu otvorenom odnosu i tome kako si je njezin suprug, s kim je u crkvi Sv. Lovre na splitskom Žnjanu izgovorila sudbonosno "da", dao za pravo javno govoriti i priznati kako prakticira takav odnos. Blanka se nikada nije oglasila o svom nekonvencionalnom i otvorenom odnosu, a dok su drugi govorili u njezino ime. Njezin otac prvi se put oglasio i komentirao odnos nje i Rubena, a i Ruben se za belgijske medije sam govorio kako se Blanka navodno nije požalila što su u takvom odnosu.

Proslavljenog trenera, Joška Vlašića kontaktirali smo 16. lipnja, kako bi nam rekao je li istina da se njegova kći rastala od Rubena Van Guchta. – To trebate pitati nju. Nemojte mene o tome, baš me briga. Ja gledam svoj život, ne želim komentirati dalje. To me ne zanima – komentirao je glasine o razvodu Blankin otac, proslavljeni trener Joško Vlašić za Večernji list.

Osim toga, čitatelj Večernjeg lista snimio je umirovljenu atletičarku u predivnom i neodoljivom trenutku s njezinim dvoipolgodišnjim sinčićem Mondom. – Blanku često viđam, a sada sam je zatekao u društvu sina. Poznata je kao ranoranilac pa je već oko 8 i 30 bila u šetnji sa psom i sinom po kvartu. Ovdje na Žnjanu imamo i mesnicu, pa je otišla tamo nešto kupiti, prošetati psa, a i sina – ispričao nam je vjerni čitatelj koji je samo s Večernjim listom podijelio predivne fotografije majke i sina.

Van Gucht, koji se prije više mjeseci za tamošnje medije pohvalio kako prakticira otvoreni brak, nedavno je na svom Instagram profilu objavio fotografiju na kojoj pozira u restoranu u rodnoj mu Belgiji. "Sezona dagnji je otvorena", kratko je poručio. Ipak, ono što je posebno privukla pažnju medija jest upravo komentar njegove navodne ljubavnice s kojom ima aferu, spisateljice Charlotte Van Looy. Ona mu je bez riječi, vjerojatno dokazujući svoju privrženost i ljubav, ostavila tri emotikona srca.