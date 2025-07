FOTO Kakav prizor! Maja Šuput pokazala kako uživa na hrvatskoj obali: 'Pogled od milijun dolara'

Dok se još prepričavaju kadrovi njezinog novog spota sa zvijezdom 'Gospodina Savršenog', Šimom Elezom, neumorna Maja Šuput pobjegla je od medijske pompe. Spakirala je kofere i nakon napornog rada potražila mir na pomno odabranoj, mirnoj lokaciji koja joj pruža prijeko potreban odmak od svega.

Njezin izbor ovoga puta nije pao na razvikane svjetske destinacije, već na gotovo nepoznati dragulj hrvatske obale – mjesto Brsečine u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, koje mnogi opisuju kao pravi hrvatski raj, daleko od gužvi i znatiželjnih pogleda. U novoj objavi na Instagramu vidimo pjevačicu kako na bazenu jednog tamošnjeg hotela upija zrake sunca i uživa u pogledu: - Odmor za dušu i tijelo sa pogledom od milijun dolara - stavila je u opisu fotografija.

Nakon tog otišla je na Brijune, gdje su joj društvo pravili sin Bloom i prijateljice. Zajedno su gledali životinje i fotografirali se na safariju uz zebre i slonove. Njezini obožavatelji pozdravili su njezin izbor da ljetuje na hrvatskoj obali. Podsjetimo, prije nekoliko tjedana Šuput je gostovala u novoj epizodi popularnog podcasta Show². Tema s našom glazbenicom nije nedostajalo, s obzirom na to da je prethodno kao iz vedra neba objavila vijest da se rastala nakon šest godina braka. Našem je novinaru, među ostalim, ispričala i jednu neugodnu anegdotu s nastupa na svadbi.

- Zadnji put mi se dogodila jedna vrlo neugodna situacija na nastupu. To je bila možda najneugodnija anegdota ikada. Pjevala sam predivnim mladencima na svadbi, predivnim gostima, ma bila je to predivna svadba. Ja uvijek pjevam među ljudima dolje, a otpjevam možda samo jednu pjesmu na bini i spustim se. Tako radim cijeli život, volim ljude oko sebe, volim ih, ja dižem njih, oni dižu mene... Pjevala sam "Evo banke cigane moj", i neki "frajer", koji je bio iznimno očito pijan - iza leđa mi je došao, a da ga nisam vidjela. Htio mi je, kao najgori seljak zalijepiti novčanicu na čelo. To mi je već samo po sebi bilo užasno odvratno. Međutim, samo po sebi je bio problem što on nije mogao od pijanstva procijeniti koliko me jako treba lupiti, da bi mi to zalijepio na čelo. On je meni glavu odlijepio od vrata, koliko me jako udario zapravo - prisjetila se najneugodnije situacije na nastupu naša omiljena pjevačica.