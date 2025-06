FOTO Jacques Houdek se javio s putovanja na koje je otišao sa suprugom Brigitom: 'Lijep pozdrav'

Naš glazbenik Jacques Houdek često se javi na društvenim mrežama gdje dijeli što radi i gdje se nalaazi, a ovoga puta je otkrio gdje je otputovao te kojim povodom. Naime, Jacques se nalazi u Maleziji gdje je imao poseban glazbeni nastup. Na društvenim mrežama podijelio je fotografiju s probe i najavio uzbudljive vijesti. "Jedna 'pretkoncertna' ili ti ga 'probna' fotka. Veselim se svom drugom nastupu u Maleziji, javim vam kak’ je bilo! Veliki pozdrav svima, koliko vas ima! Love you all - all the way from Kuala Lumpur", napisao je pjevač. Na putovanju mu se pridružila supruga Brigita, a zajedno su objavili i zajedničku fotografiju. "Lijep pozdrav svima iz Kuala Lumpura, Malezija!", poručio je Jacques.

Inače, Jacques se 2006. godine oženio dugogodišnjom partnericom Brigitom Krkač, a iste godine dobili su i kćer Sofiju, koja je danas izrasla u prelijepu mladu djevojku. Jacques često ističe koliko je ponosan na nju i njezina postignuća. U ožujku 2013. obitelj se proširila dolaskom sina Davida, a tada je Jacques donio odluku da se na neko vrijeme povuče sa scene kako bi se posvetio obitelji. Sljedeće dvije i pol godine proveo je daleko od reflektora, posvećen očinstvu i mirnijem načinu života.

U tom razdoblju dogodila se i njegova velika fizička transformacija – skinuo je preko 40 kilograma, redovito šetao s djetetom u kolicima i živio bez stresa, u ritmu obiteljske svakodnevice. „U pauzi sam skinuo četrdeset i nešto kilograma, šetao sam klinca, kolica, pazio sam da jedem uredno, ali nikakav režim, jednostavno bez stresa, u rutini... Žalosno da me nitko nije vidio tad kak’ sam bil’ lepi“, prisjetio se s osmijehom u podcastu Ajmo iskreno. Na male ekrane vratio se kao mentor u prvoj sezoni showa The Voice Hrvatska, u kojem je ponovno zablistao – ovaj put ne samo kao pjevač, već i kao inspirativni glazbeni mentor. U tom se razdoblju njegov izgled još neko vrijeme komentirao, no Jacques, kako sam kaže, brzo se „vratio na svoje“.

Prije osam godina obitelj Houdek napustila je Zagreb i preselila se u mirno naselje Mala Rakovica pokraj Samobora, gdje su pronašli svoj obiteljski raj daleko od gradske vreve. Njegova supruga Brigita, po struci upravni referent, dala je otkaz u grafičkoj firmi kako bi se u potpunosti posvetila odgoju djece i vođenju domaćinstva. Jacques često s ponosom ističe kako je upravo ona „stup kuće“ i srce njihove obitelji.

Manje je poznato da je Jacques po struci frizer – završio je srednju frizersku školu i dugo se bavio tim zanimanjem. Ipak, još odmalena sanjao je o glazbi i znao da je upravo to njegov pravi poziv. Na društvenim mrežama često dijeli fragmente iz svoje mladosti, a jednom prilikom objavio je i fotografiju s jednog od svojih prvih nastupa, kada je imao tek 12 godina. Mnogi su tada primijetili koliko mu njegov sin David nalikuje – fizički, ali i u izrazu. Jacques Houdek danas je jedno od najprepoznatljivijih imena hrvatske glazbene scene – autor, vokalist, mentor i obiteljski čovjek, koji i dalje svojim radom, energijom i glasom osvaja publiku svih generacija.