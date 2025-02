FOTO Evo koliko košta noćnje u luksuznoj vili u kojoj je odsjela Nina Badrić: Uživa na Tajlandu

Hrvatska pjevačica Nina Badrić pobjegla je od zime i svakodnevnih obaveza na egzotični Tajland, točnije na otok Koh Samui. Svoje pratitelje na društvenim mrežama redovito časti fotografijama i videozapisima s ove rajske destinacije, a posebnu pažnju privukao je smještaj u kojem boravi – luksuzna Villa Waterlily.

Nina je za svoj odmor odabrala jednu od najprestižnijih vila na otoku, Villu Waterlily, smještenu direktno na plaži. Kako stoji na službenoj stranici, ova vila nudi savršen spoj modernog dizajna i tradicionalnih elemenata, pružajući gostima nezaboravno iskustvo. Fotografije koje je pjevačica podijelila otkrivaju prostrani interijer, privatni bazen i, naravno, spektakularan pogled na ocean.

Villa Waterlily nije samo lijepa, već i izuzetno funkcionalna. S pet spavaćih soba, raspoređenih u tri paviljona, idealna je za veće grupe ili obitelji. Sve sobe okružuju prostrani bazen u obliku slova "L", stvarajući osjećaj privatnosti i ekskluzivnosti. Glavni paviljon, smješten iza bazena, sadrži tri spavaće sobe s odvojenim krevetima, svaka s vlastitom kupaonicom i tuševima na otvorenom i zatvorenom. U ovom paviljonu se također nalazi potpuno opremljena kuhinja, blagovaonica i dnevni boravak s udobnim sofama, idealan za opuštanje i druženje. Za one koji žele ostati povezani, tu je i pametni TV sa satelitskim programima i Netflix pretplatom. Dodatna terasa za objedovanje na otvorenom pruža mogućnost uživanja u obrocima uz šum valova. Prostrano dvorište vile krase tropski vrtovi i natkrivena tajlandska "sala" na travnjaku uz obalu, savršena za opuštanje i uživanje u pogledu.

Luksuz, naravno, ima svoju cijenu. Noćenje u Villi Waterlily na Koh Samuiju varira ovisno o sezoni i broju spavaćih soba koje se koriste. Cijene se kreću od otprilike 1.200 do 2.800 američkih dolara, što preračunato u eure iznosi otprilike 1.100 do 2.570 eura. Ova cijena uključuje pristup svim sadržajima vile, osiguravajući gostima potpunu privatnost i ekskluzivnost. Zanimljivo je da je Koh Samui, otok na kojem Nina Badrić uživa, također bio jedna od lokacija snimanja treće sezone popularne HBO-ove serije "Bijeli lotos" (The White Lotus).

Podsjetimo, poznata hrvatska pjevačica počastila je svoje obožavatelje novom objavom na Instagramu, otkrivajući djelić svog odmora na egzotičnoj lokaciji. Fotografija prikazuje pjevačicu u opuštenom izdanju, kako uživa u sunčanom danu na Tajlandu. Nina, odjevena u udoban sivi ogrtač, stoji pokraj bazena, držeći kokos u ruci, sa širokim osmijehom na licu. U pozadini se vide prekrasne vile i bujno zelenilo, što dodatno naglašava idiličnu atmosferu. Uz fotografiju, Badrić je napisala: "Čarobno jutro te dodala hashtagove: #ninabadric #vacaymode #thailand". Očigledno je da pjevačica uživa u zasluženom odmoru.

Objava je odmah privukla pažnju njenih pratitelja, koji su je "zasuli" pozitivnim komentarima. Mnogi su joj uputili emotikone srca i zaljubljene smajliće, a neki su izrazili i nestrpljenje za njene nadolazeće koncerte. Jedan obožavatelj je čak spomenuo da jedva čeka koncert u Zadru, te da će to biti "čarobna noć" jer slavi 30 godina veze uz Ninine pjesme.

Ova 52-godišnjakinja održala spektakularan koncert u Areni Zagreb, a 12. travnja 2025. godine očekuje je nastup u beogradskoj Areni. Nema sumnje da će i tamo oduševiti publiku svojim glasom i energijom. U međuvremenu, čini se da Nina puni baterije za nove poslovne izazove, uživajući u čarima Tajlanda.

