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IZA KULISA

FOTO Evo što Severina radi odmah nakon koncerta: 'Ne možete mi to spočitnuti'

Bjelovar: Koncert Severine na Terezijani
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
29.07.2026.
u 08:00
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Nakon silaska s glamuroznih pozornica na red dolazi ključni ritual oporavka koji je pjevačica sada podijelila s pratiteljima na društvenim mrežama.

Nakon što satima pjeva, pleše i vlada pozornicom, najpopularnija domaća pjevačica Severina Vučković publici je otkrila i drugu stranu medalje - onu koja slijedi kad se svjetla ugase. Naime, osim fizičkog oporavka, ključno je nadoknaditi i izgubljenu energiju, a za to omiljena Seve često bira jednostavan obrok.

Svoje pratitelje na Instagramu nasmijala je fotografijom na kojoj u bijelom kućnom ogrtaču sa slašću jede bogato punjeni sendvič. Uz objavu je duhovito poručila: - P.S. prve fotke su kako je večer započela, zadnje dvije - kako to obično završava. Tako da mi ne možete spočitnuti da ne jedem - napisala je pjevačica, pokazavši svoju opuštenu stranu.

Foto: Instagram

Inače, slavna Splićanka ove je subote pjevala na vidikovcu Gospe od Loreta - mjestu koje se posljednjih godina prometnulo u jednu od najupečatljivijih koncertnih lokacija na hrvatskoj obali. Prošlogodišnji Severinin koncert na istoj lokaciji, ostao je u pamćenju po atmosferi koja se stopila s jedinstvenim ambijentom. Dok je sunce zalazilo nad primoštenskim arhipelagom, tisuće glasova pratile su najveće Severinine hitove, stvarajući večer koju su mnogi izdvojili kao jedan od najljepših glazbenih trenutaka ljeta.

FOTO Severina (54) pozirala u minijaturnom bikiniju. Fanovi u transu: 'Nisam tako izgledala ni s 24'
Bjelovar: Koncert Severine na Terezijani
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Podsjetimo, jedan od Severininih rituala nakon nastupa jest hlađenje nogu u ledenoj kupki, što je demonstrirala nakon koncerta u Makarskoj prije nekoliko godina. Iako je ovaj postupak iznimno neugodan, također treba istaknuti zdravstvene prednosti terapije hladnom vodom, koja je ključna za brzu regeneraciju mišića nakon višesatnog plesanja u visokim potpeticama. 

Ključne riječi
Severina showbiz

Komentara 2

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PI
Piškor
08:11 29.07.2026.

Nakon koncerta marljivo radi svoj pravi posao

JE
Jegermeister
08:26 29.07.2026.

Jel to ona što nije završila niti 8 razreda osnovne škole? Hah

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