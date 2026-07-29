FOTO Evo što Severina radi odmah nakon koncerta: 'Ne možete mi to spočitnuti'

Nakon što satima pjeva, pleše i vlada pozornicom, najpopularnija domaća pjevačica Severina Vučković publici je otkrila i drugu stranu medalje - onu koja slijedi kad se svjetla ugase. Naime, osim fizičkog oporavka, ključno je nadoknaditi i izgubljenu energiju, a za to omiljena Seve često bira jednostavan obrok.

Svoje pratitelje na Instagramu nasmijala je fotografijom na kojoj u bijelom kućnom ogrtaču sa slašću jede bogato punjeni sendvič. Uz objavu je duhovito poručila: - P.S. prve fotke su kako je večer započela, zadnje dvije - kako to obično završava. Tako da mi ne možete spočitnuti da ne jedem - napisala je pjevačica, pokazavši svoju opuštenu stranu.

Foto: Instagram

Inače, slavna Splićanka ove je subote pjevala na vidikovcu Gospe od Loreta - mjestu koje se posljednjih godina prometnulo u jednu od najupečatljivijih koncertnih lokacija na hrvatskoj obali. Prošlogodišnji Severinin koncert na istoj lokaciji, ostao je u pamćenju po atmosferi koja se stopila s jedinstvenim ambijentom. Dok je sunce zalazilo nad primoštenskim arhipelagom, tisuće glasova pratile su najveće Severinine hitove, stvarajući večer koju su mnogi izdvojili kao jedan od najljepših glazbenih trenutaka ljeta.

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Podsjetimo, jedan od Severininih rituala nakon nastupa jest hlađenje nogu u ledenoj kupki, što je demonstrirala nakon koncerta u Makarskoj prije nekoliko godina. Iako je ovaj postupak iznimno neugodan, također treba istaknuti zdravstvene prednosti terapije hladnom vodom, koja je ključna za brzu regeneraciju mišića nakon višesatnog plesanja u visokim potpeticama.