Ovaj potez Bijele kuće zgrozio slavnu pjevačicu, žestoko je uzvratila: 'To apsolutno ne podržavam'

Službeni TikTok profil Bijele kuće izazvao je buru u javnosti objavom snimke američkih vojnih napada na Iran. Video, koji prikazuje projektile kako pogađaju iranske ciljeve uz natpis "Iran je upozoren", popraćen je stihovima globalnog hita "Firework" pjevačice Katy Perry. Objava je prikupila više od sedam milijuna pregleda i lavinu kritika, a pjevačica je odmah na X-u izrazila svoje ogorčenje.

- Duboko sam zgrožena i ljuta što vidim da se "Firework" koristi na TikTok računu Bijele kuće kao pozadinska glazba za videosnimke vojnih napada", napisala je Perry. "Nisam to odobrila, nitko me nije pitao i to apsolutno ne podržavam. Ovu sam pjesmu napisala kao himnu nade i unutarnje snage za ljude koji prolaze kroz najmračnije trenutke. Vidjeti poruku samopoštovanja pretvorenu u oružje za uništavanje potpuno je kršenje svega što ona predstavlja", zaključila je slavna pjevačica.

I am deeply appalled and angry to see “Firework” used on the @WhiteHouse TikTok account as a backing track for video footage of military strikes. I did not approve this, I was not asked, and I absolutely do not condone it.



I wrote this song to be an anthem of hope, healing, and… — KATY PERRY (@katyperry) July 25, 2026

Pjevačica je naglasila kako njezina glazba treba spajati ljude, a ne slaviti ratovanje. No, ovo nije prvi put da se administracija Donalda Trumpa suočila s bijesom glazbenika. Slične su pritužbe ranije iznijele i zvijezde poput Ariane Grande, čija je pjesma iskorištena u objavi povezanoj s imigracijskom politikom, te Olivije Rodrigo, čija se glazba pojavila u videu koji promiče deportacije. Kesha je korištenje svog hita "Blow" u vojno-promotivnom videu nazvala "očiglednim nepoštivanjem ljudskog života".

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Unatoč vrlo žestokim kritikama pjevačice i negativnom odjeku u javnosti, iz Bijele kuće za sada nema službenog odgovora. Šutnja administracije dodatno pojačava raspravu o etici korištenja popularne kulture u svrhu političke i vojne propagande te o poštivanju autorskih prava i izvorne namjere umjetnika.

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*dijelom uz pomoć AI