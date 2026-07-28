Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 181
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MEĐUGORJE
#DINAMO
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SPORNI VIDEO

Ovaj potez Bijele kuće zgrozio slavnu pjevačicu, žestoko je uzvratila: 'To apsolutno ne podržavam'

FIFA World Cup 2026 - Group D - United States v Paraguay
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
1/16
VL
Autor
Vecernji.hr
28.07.2026.
u 22:45
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Američka pop zvijezda Katy Perry oštro je osudila administraciju Donalda Trumpa nakon što je njezin globalni hit "Firework" iskorišten kao zvučna podloga za TikTok video koji prikazuje vojne udare na Iran

Službeni TikTok profil Bijele kuće izazvao je buru u javnosti objavom snimke američkih vojnih napada na Iran. Video, koji prikazuje projektile kako pogađaju iranske ciljeve uz natpis "Iran je upozoren", popraćen je stihovima globalnog hita "Firework" pjevačice Katy Perry. Objava je prikupila više od sedam milijuna pregleda i lavinu kritika, a pjevačica je odmah na X-u izrazila svoje ogorčenje.

- Duboko sam zgrožena i ljuta što vidim da se "Firework" koristi na TikTok računu Bijele kuće kao pozadinska glazba za videosnimke vojnih napada", napisala je Perry. "Nisam to odobrila, nitko me nije pitao i to apsolutno ne podržavam. Ovu sam pjesmu napisala kao himnu nade i unutarnje snage za ljude koji prolaze kroz najmračnije trenutke. Vidjeti poruku samopoštovanja pretvorenu u oružje za uništavanje potpuno je kršenje svega što ona predstavlja", zaključila je slavna pjevačica.

@whitehouse

Iran has been warned. 🎆

♬ original sound - The White House

Pjevačica je naglasila kako njezina glazba treba spajati ljude, a ne slaviti ratovanje. No, ovo nije prvi put da se administracija Donalda Trumpa suočila s bijesom glazbenika. Slične su pritužbe ranije iznijele i zvijezde poput Ariane Grande, čija je pjesma iskorištena u objavi povezanoj s imigracijskom politikom, te Olivije Rodrigo, čija se glazba pojavila u videu koji promiče deportacije. Kesha je korištenje svog hita "Blow" u vojno-promotivnom videu nazvala "očiglednim nepoštivanjem ljudskog života".

FOTO Ovako se kroz godine mijenjala poznata HRT-ovka koja s Prisavlja odlazi nakon gotovo 20 godina
FIFA World Cup 2026 - Group D - United States v Paraguay
1/35

Unatoč vrlo žestokim kritikama pjevačice i negativnom odjeku u javnosti, iz Bijele kuće za sada nema službenog odgovora. Šutnja administracije dodatno pojačava raspravu o etici korištenja popularne kulture u svrhu političke i vojne propagande te o poštivanju autorskih prava i izvorne namjere umjetnika.

Iznenadit će vas izgled Šefike iz 'Lud, zbunjen, normalan' u stvarnom životu, kao i pravi razlog njenog odlaska iz serije

*dijelom uz pomoć AI

Ključne riječi
Katy Perry TikTok pjesma pjevačica Iran rat Donald Trump Bijela kuća showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Svijeća
Video sadržaj
TUŽAN OPROŠTAJ

Nova tragedija za slavnu pjevačicu: Nakon supruga ostala je i bez druge važne osobe

Za razliku od svojih sestara Dolly i Stelle, koje su izgradile svjetske glazbene karijere, Denver Parton bio je čovjek koji je svoj život proveo daleko od svjetala pozornice. Opisan kao “možda najprivatniji” od dvanaestero djece Avie Lee i Roberta Leeja Partona, Denver je cijenio anonimnost i miran život. Po zanimanju je bio rukovatelj dizalicom te je, slijedeći stope starijeg brata Davida, godinama gradio mostove diljem Tennesseeja

ARHIVA - 29.4.2008. Zagreb: Arsen Dedić održao je koncert u KD Vatroslav Lisinski
Video sadržaj
3
LEGENDARNI KANTAUTOR

Arsen bi danas slavio 88. rođendan: Težak tip meka srca koji je zauvijek promijenio glazbu i poeziju na ovim prostorima

Skladao je za stotine filmova, serija i predstava, uključujući nezaboravne partiture za "Vlak u snijegu", "U registraturi" i Krležine "Glembajeve". Istovremeno, pisao je neke od najljepših pjesama za druge, poput "Pamtim samo sretne dane" za Gabi, "Loše vino" za Čolića i "Vratija se Šime". Utjecaj mu je sezao i do rocka, kroz suradnje s Dragom Mlinarcem i Zoranom Predinom.

Šibenik: U Ku?i umjetnosti Arsen predstavljen posljednji albuma Matije Dedi?a
Video sadržaj
U KUĆI UMJETNOSTI ARSEN

U Šibeniku emotivno predstavljen posljednji album Matije Dedića: 'Zabilježili smo trenutke za vječnost'

Ovaj je koncert, pa tako i album, nastao uz njegove obitelj i prijatelje, baš kakav mu je bio i karijerni put, rekla je. „Bilo je planirano da album izađe i ranije, ali dogodilo se ono što nitko nije mogao ni zamisliti. Mi smo, kao Matijini prijatelji i suradnici, morali završiti ono što smo započeli i objaviti album“, rekla je Čular, najavljujući da će Croatia Records album 'Matija Dedić – Live in Kuća umjetnosti Arsen' uskoro izdati i na dvostrukom vinilu

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!