FOTO Dugo nije trenirala! Knoll se javila iz teretane u oskudnoj kombinaciji i pokazala liniju

Naša najpoznatija hrvatska navijačica i DJ-ica Ivana Knoll redovito se javlja na društvenim mrežama gdje je sada otkrila da se vratila vježbanju. Knoll se pohvalila na društvenim mrežama kako je opet u Miamiju, a objavila je nekoliko videa iz teretane te napisala kako joj je 'njezina teretana jako nedostajala'. Pokazala je u čemu je vježbala, ali i da se dobro oznojila te objasnila i kako zadnjih par mjeseci nije puno trenirala, ali da je manje jela. Navela je kako joj takav režim više odgovara.

Foto: Instagram screenshot

Inače, ova DJ-ica privlači puno pozornosti svojim modnim kombinacijama i figurom. Ivana se prije nekoliko dana odlučila odmoriti te se uputila na jednu od od najpopularnijih i najpoželjnijih ljetnih destinacija – Ibizu. S ovog poznatog ljetovališta javila se već nekoliko puta, a svojom je posljednjom objavom ponovno podigla temperaturu na društvenim mrežama do samog usijanja. Na fotografiji koja je u rekordnom roku prikupila stotine tisuća lajkova i bezbroj komentara, zanosna Knoll pozira na dasci za veslanje (SUP) nasred idiličnog tirkiznog mora koje okružuje španjolski "otok grijeha". Odjevena u jedva primjetni bikini, gornji dio bio je klasični crni trokutić, dok su donji dio činile minijaturne tanga gaćice leopard uzorka, Ivana je u prvi plan stavila svoju figuru. Njezine savršeno utegnute obline dominirale su kadrom, a preko ramena je dobacila i nestašni osmijeh. Uz prizor koji ostavlja bez daha, kratko je poručila: "Živim svoj najbolji život, kao i uvijek", dajući svima do znanja da je njezina svakodnevica ispunjena luksuzom i opuštanjem.

Njezini vjerni pratitelji nisu ostali imuni na ovaj prizor. Lavina komentara krenula je munjevitom brzinom, a obožavatelji iz cijelog svijeta obasipali su je komplimentima na svim jezicima. Uz nebrojene emotikone vatre, srca i zaljubljenih lica, mogli su se pročitati i izljevi oduševljenja poput "Apsolutno prekrasna" te "Maravilhosa", što na portugalskom znači "prekrasna" ili "čudesna" i "Ovo je nestvarno". Jasno je da Ivana točno zna kako privući pažnju i ostaviti svoje fanove bez daha, a njezina pojava nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Ova 32-godišnja poduzetnica, model i DJ-ica, rođena u Frankfurtu, postala je globalna senzacija tijekom Svjetskog prvenstva u Katru 2022. godine. Tada je, zahvaljujući svojim provokativnim i kreativnim odjevnim kombinacijama s motivima hrvatske šahovnice, stekla neprikosnovenu titulu "najzgodnije navijačice svijeta". Njezine fotografije s tribina obišle su planet, a popularnost joj od tada nezaustavljivo raste. Ipak, Ivana je puno više od samo vatrene navijačice. Bivša Miss Hrvatske iz 2016. godine uspješno vodi vlastiti brend kupaćih kostima i odjeće za plažu pod nazivom "wearknolldoll", a nedavno se odvažila okušati i u glazbenim vodama.Krajem 2024. godine debitirala je kao DJ-ica pod umjetničkim imenom "Knolldoll" na velikom glazbenom festivalu Glücksgefühle u Njemačkoj, koji organizira nogometna legenda Lukas Podolski, a na kojem su glavne zvijezde bili legendarni Backstreet Boys. Njezin život postao je neprestano putovanje s jedne glamurozne lokacije na drugu – od nogometnih prvenstava, preko utrka Formule 1, pa sve do prestižnih dodjela nagrada za influencere u Miamiju.