FOTO Donna Vekić fanovima pokazala novi izgled: 'Promjena stila, ali uvijek lijepa'

Osječanka Donna Vekić trenutno boravi u New Yorku gdje će danas igrati meč osmine finala US Opena. Donna je poznata kao tenisačica koja pored sportskih uspjeha na terenu obraća veliku pažnju na modu i izgled na terenu te nerijetko posjećuje prestižne lokacije, kao što je bilo i sad. Naime, ona se prepustila u ruke popularnog frizera Juliena Farela, koji se može pohvaliti suradnjom s brojnim celebrityjima, i uoči važnog meča predstavila svoju novu frizuru.

Vekić je u objavi na Instagramu pratiteljima pokazala nove šiške, a prve reakcije pršte od oduševljenja: - "Šiške izgledaju tako dobro na tebi", "Ti si sjajna tenisačica i prekrasna žena", "Nova frizura gori", "Odlične su ti šiške", "Nova frizura, ali ista Donna. Prekrasno!", "Promjena stila, ali uvijek lijepa" - nižu se komplimenti na Donnin novi izgled. Kao što smo već spomenuli, za njega je zaslužan frizer kojem nije strano raditi s velikim teniskim zvijezdama, pa je tako imao priliku šišati i legendarnog Rafaela Nadala. Kakav posao je napravio kod Donne možete pogledati na poveznici ispod.

Društvenim mrežama kruži video s konferencije za medije na kojoj novinarka pita Donnu o prometu u New Yorku, na što je 28-godišnjakinja simpatično uzvratila: - Nitko me neće pitati o šiškama? Upravo sam ih ošišala - rekla je uz smijeh koji se potom proširio cijelom prostorijom. Također je otkrila kako je oduvijek željela ošišati šiške, a sada ju je prijateljica natjerala da to učini.

Inače, naša tenisačica tijekom boravka u Velikoj Jabuci odsjeda u jednom od najboljih tamošnjih hotela, popularnom Loews Regencyju, gdje ima osigurane sve uvjete da se može potpuno fokusirati na teniske izvedbe. Mnogi njeni fanovi primjetili su da je uz luksuzni sat na ovom turniru debitirala i prelijepu dijamantnu ogrlicu te još jednom potvrdila titulu kraljice mode među tenisačicama.

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, najbolja hrvatska tenisačica igrat će u osmini finala US Opena, nakon što je u petak u 3. kolu svladala domaću predstavnicu Peyton Stearns (WTA - 47.) sa 7-5, 6-4 za 90 minuta. Za plasman u četvrtfinale 28-godišnja Osječanka će morati uzvratiti Kineskinji Zheng Qinwen (WTA - 7.) za poraz u finalu olimpijskog turnira u Parizu. Zheng je do osmine finala stigla uvjerljivom pobjedom 6-2, 6-1 protiv Njemice Jule Niemeier (WTA - 101.).

Vekić je imala puno posla da bi slomila otpor 22-godišnje Amerikanke. Stearns je bila bolja u početku dvoboja, a to joj je donijelo i početnu prednost od 3-1. Imala je američka tenisačica i 40-15 u petom gemu, ali je Vekić nizom od četiri poena došla do prvog 'breaka' u meču, a onda je spasila i dvije 'break'-lopte u šestom gemu i izjednačila na 3-3. Stearns novu priliku za 'break' u prvom setu nije dobila, za razliku od Donne, koja je u 11. gemu maksimalno iskoristila tri promašaja forhendom svoje suparnice i oduzela joj servis. Bez problema je odservirala za osvajanje prvog seta, a onda je 'breakom' otvorila i drugu dionicu.

GALERIJA: Donna Vekić na moru proslavila olimpijsku medalju, oduševljeni fanovi se našalili: 'Pazi da ti ne padne'

Ukupno je, na kraju prvog i početku drugog seta, Vekić nanizala pet gemova. Prednost u drugom setu je držala do vodstva 4-2. Stearns je u osmom gemu uspjela doći do prilike za 'break' i izjednačila na 4-4. No, bio je to samo kratkotrajni povratak u meč, jer je već u sljedećem gemu ponovno izgubila servis. Kad je trebalo zaključiti meč, Vekić je od 15-30 nanizala tri poena i došla do pobjede.

VIDEO: Baby Lasagna zapalio atmosferu na zadarskom Forumu, publika mu posvetila transparente