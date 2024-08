Vekić ponovo protiv tenisačice koja joj je uzela olimpijsko zlato! Hrvatica ima priliku za revanš

Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić (WTA - 24.) igrat će u osmini finala US Opena, nakon što je u petak u 3. kolu svladala domaću predstavnicu Peyton Stearns (WTA - 47.) sa 7-5, 6-4 za 90 minuta. Za plasman u četvrtfinale 28-godišnja Osječanka će morati uzvratiti Kineskinji Zheng Qinwen (WTA - 7.) za poraz u finalu olimpijskog turnira u Parizu. Zheng je do osmine finala stigla uvjerljivom pobjedom 6-2, 6-1 protiv Njemice Jule Niemeier (WTA - 101.).

Vekić je imala puno posla da bi slomila otpor 22-godišnje Amerikanke. Stearns je bila bolja u početku dvoboja, a to joj je donijelo i početnu prednost od 3-1. Imala je američka tenisačica i 40-15 u petom gemu, ali je Vekić nizom od četiri poena došla do prvog 'breaka' u meču, a onda je spasila i dvije 'break'-lopte u šestom gemu i izjednačila na 3-3. Stearns novu priliku za 'break' u prvom setu nije dobila, za razliku od Donne, koja je u 11. gemu maksimalno iskoristila tri promašaja forhendom svoje suparnice i oduzela joj servis. Bez problema je odservirala za osvajanje prvog seta, a onda je 'breakom' otvorila i drugu dionicu.

Ukupno je, na kraju prvog i početku drugog seta, Vekić nanizala pet gemova. Prednost u drugom setu je držala do vodstva 4-2. Stearns je u osmom gemu uspjela doći do prilike za 'break' i izjednačila na 4-4. No, bio je to samo kratkotrajni povratak u meč, jer je već u sljedećem gemu ponovno izgubila servis. Kad je trebalo zaključiti meč, Vekić je od 15-30 nanizala tri poena i došla do pobjede.

Hrvatska tenisačica je u svim statističkim pokazateljima bila bolja od suparnice, koja je napravila puno više neiznuđenih pogrešaka (28-16) i osvojila manje poena kako na prvom, tako i na drugom servisu. Vekić je ovom pobjedom drugi put u karijeri došla do osmine finala na US Openu. Prvi put joj je to uspjelo 2019. kad se probila i do četvrtfinala u kojem ju je pobijedila Švicarka Belinda Benčić. Dvoboj Vekić i Zheng će na rasporedu biti u nedjelju. U osminu finala se plasirala i braniteljica naslova Coco Gauff (WTA - 3.) koja je nadoknadila set zaostatka i sa 3-6, 6-3, 6-3 pobijedila Ukrajinku Elinu Svitolinu (WTA - 28.).

