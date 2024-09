Nevjerojatna transformacija! Lara je u show ušla sa 122 kg, a na finalnom vaganju imala je 79 kg, pogledajte razliku

VESNA VUKOVIĆ

Kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu' hitno hospitalizirana: 'Mislila sam da ću izdahnuti'

Nije mi bilo dobro, osjećala sam pritisak u plućima, mislila sam da ću izdahnuti. Bio je to nimalo lijep osjećaj, ispričala je. Dodala je kako je sada malo bolje. "Moram otići k svojoj doktorici i nakon toga obaviti preglede srca. To je zub vremena. Ne bih to poželjela nikome", rekla je Vesna