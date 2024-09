'Napadaji smijeha na setu mogu biti kaotično iskustvo, ali i pokazatelj povezanosti ekipe i glumaca'

Početkom jeseni obično se opraštamo od visokih temperatura i lijepog vremena, a cjelodnevne provode s društvom uz kakav osvježavajući napitak mijenjamo za večeri u udobnosti vlastitog doma. U tim prilikama naš najbolji prijatelj postaje daljinski upravljač kao vodič do sadržaja koji će obogatiti sljedećih nekoliko sati. Njih neće nedostajati ni ove godine budući da na RTL dolazi nova domaća dramska serija 'Sjene prošlosti', napeta emotivna priča o životima četiri žene čije su sudbine isprepletene događanjima iz djetinjstva.

Ulogu glavne heroine utjelovit će Marina Fernandez, splitska glumica s portugalskom adresom koju je domaća publika upoznala i zavoljela u hit seriji 'Ruža vjetrova'. Na televizijske ekrane vraća se igrajući ginekologinju Olgu, empatičnu i savjesnu ženu čije će vrline vremenom postati najveće mane. A prije nego što publika ne sazna kako, Fernandez govori o svojim vrlinama, odnosu s kolegama sa seta i ljubavi prema glazbi.

Ovo je prvi put da tumačite glavnu protagonisticu neke serije. Kako se osjećate tim povodom?

Odličan je osjećaj znati da imate ono što je potrebno za posao za koji se natječete.

Postoje li sličnosti između lika Olge i vas u stvarnom životu? Jeste li osvetoljubiva osoba?

Sličnosti između Olge i mene postoje u nekim njenim karakternim osobinama poput pravičnosti, emotivnom doživljavanju okoline i svijeta, ali osvetoljubivost nije jedna od karakternih crta koja nam je zajednička. Ja vjerujem da postoji viša pravda i da svatko na koncu „dobije što zaslužuje“ i da osveta zapravo ne bi trebala pripadati čovjeku.

Što publika može očekivati od nove serije?

Od naše serije gledatelj može očekivati pregršt zapleta, intrige, dramu uzbudljive i životne situacije, jako dobar humor, jako realne likove, odličnu produkciju i jedan potpuno novi pristup snimanju.

Koliko je za glumca bitno da se poistovjeti s ulogom koju igra? Kako se obično vi pripremate za uloge?

Po mom mišljenju, jako je bitno da se glumac poistovjeti sa svojim likom kako bi izvedba bila što realističnija i „iskrenija“, ali po meni je još bitnije povući i čuvati granicu između glumca i lika.

Moje pripremanje za ulogu je prije svega temeljito upoznavanje lika i kroz to pokušavam razumjeti zašto se ponaša na određen način, koji su porivi, zašto i zbog čega je takav. Uglavnom, tu uspijemo razviti nekakvu simpatiju i empatiju prema liku, a onda je već pola posla učinjeno - kasnije samo razvijanje lika i osjećanje situacije, kako kažu, stavim se u njene cipele i polako hodam kroz scenarij.

Traže li vas neiskusnije kolege savjet?

Cast ove serije je toliko dobar da su i djeca na setu već iskusna tako da jedino što možemo je izmjenjivati ideje.

Koliko su vam 'Ruža vjetrova' i Marija Matić pomogli u daljnjoj karijeri i kakva vas sjećanja vežu za taj projekt?

'Ruža vjetrova' je bio prvi i zadnji hrvatski projekt do trenutne serije, do 'Sjena prošlosti'. Za 'Ružu vjetrova' me isključivo vežu samo lijepe uspomene i žao mi je što nije bilo više sezona jer do dana današnjeg ljudi spominju likove Mariju i Šimuna, Seke i Stojana… Priča je stvarno dotakla mnogo srca i ostala je svima u lijepom sjećanju tako da mi je žao što nije bilo više sezona.

Do uloge u 'Ruži vjetrova' deset godina živjeli ste u Portugalu. Što vas je toliko vezalo uz tu zemlju?

Portugal je zemlja u koju sam otišla s devetnaest godina. Znači, to je moja zapravo druga domovina; ona u kojoj sam odrasla i formirala se u osobu koja jesam danas. To je zemlja u kojoj se nikad nisam osjetila kao stranac, a zemlju čine ljudi, a uz ljude se i vežem.

Odmah nakon snimanja vratili ste se na Pirenejski poluotok. Živite li i dalje na relaciji Hrvatska-Portugal ili ste se odlučili skrasiti?

Inače sam u agenciji Lisbon Artist, koja radi od 2004. godine ako se ne varam, moj agent Paulo Araújo mi nalazi konstantne angažmane koje, ovisno o trenutku u kojem se nalazim, mogu odraditi i rado prihvaćam i na taj način uspijem obaviti nešto posla i isto tako posjetiti prijatelje, odnosno, rodbinu. Nikad nisam znala što znači pojam „skrasiti se“, ja ako mogu, uvijek ću biti na toj relaciji.

Portugalska publika vas najviše prepoznaje po nastupu u popularnoj seriji 'Onde Está Elisa?', koju opisujete kao dosad najveći glumački izazov. Zašto je to tako i igra li ulogu jezična barijera?

Projekt 'Onde Está Elisa?' je adaptacija čileanske kriminalističke serije, koja je snimana u Portugalu 2018., 2019. godine. To je odlična kriminalistička serija s vrhunskom glumačkom postavom i bila mi je čast biti dio main casta. S obzirom na tešku tematiku same serije koja se, između ostalog, bavi i nasiljem u obitelji, trgovanjem ljudima, raznim vrstama kriminala, incestom i slično… moj lik je zapravo bio dio podzemlja tako da sam se susretala s velikim dijelom izazova koje je baš bilo emocionalno teško odglumiti i pripremiti se za isto.

S obzirom da sam u Portugalu od 2000., a radim na TV-u otprilike od 2002., jezične barijere ne postoje, tečno pričam portugalski i čak bi ljudi rekli da sam Portugalka iz nekakvih manjih gradića u unutrašnjosti zbog naglaska.

U pauzi od snimanja 'Ruže vjetrova' kolege sa seta Slavko Sobin i Jakov Odak posjetili su vas u Lisabonu. Organizirate li slična druženja s kolegama iz 'Sjena prošlosti' i tko vam je na setu najviše prirastao srcu?

Uvijek se rado podružim s kolegama sa setova jer kako i provodimo 12 sati i više, ne treba uopće govoriti da ljudi sa seta postaju kao jedna druga obitelj. I u obiteljima uvijek ima netko tko nam se više sviđa, netko tko nam se manje sviđa, uglavnom, uvijek se razviju čvrsta prijateljstva. 'Sjene prošlosti' je serija koja je tek počela s radom i svi smo onako poprilično zauzeti tako da je jako malo vremena za druženje osim ako nije na setu. A i ono malo vremena između kojeg imam, trenutno provodim s meni najdražom osobom, a to je moj mali sinčić. I sigurna sam da će malo dalje u projektu biti napretek vremena i prilika za druženje s kolegama.

Na setu vam se znalo dogoditi da zbog smijeha morate ponavljati scene. Je li bilo identičnih situacija ili kakvih anegdota na snimanju 'Sjena prošlosti'?

Dakle, napadaji smijeha na setu su pokazatelj koliko su glumci i ekipa povezani i opušteni jedni oko drugih i znaju se dogoditi nakon intenzivnih sati rada. Mogu biti super, a nekad i kaotično iskustvo.

Kolega Đorđe Kukuljica i ja smo imali tako jednu scenu poprilično ozbiljne naravi - a on u toj sceni radi svoje famozne sendviče - i u nekoliko navrata kad bi došao do stola s pladnjem sendviča, mene bi uhvatio napadaj smijeha koji se onda širi kao požar - ponavljali smo nekoliko puta scenu, ali smo ipak smogli ozbiljnosti za nastavak.

Prije nekoliko godina postali ste majka. Uspijevate li uskladiti privatni i poslovni život?

Stalno podsjećam sebe na ono što je najbitnije. Koliko god mi je karijera važna, toliko mi je važan i privatni život. Određivanje prioriteta pomaže mi u donošenju odluka koje zrcale moje vrijednosti i pomaže mi u održavanju ravnoteže.

Poznati su vaši volonterski angažmani u splitskoj udruzi 'Anđeli' i briga o djeci s autizmom u Portugalu. Zbog čega ste se odlučili na ovu priču i bavite li se još uvijek pomaganjem djeci s teškoćama?

U jednom trenutku u životu sam odlučila da želim svoje slobodno vrijeme učiniti kvalitetnijim i dati mu smisao te sam tražila kome bi moja prisutnost koristila i činila razliku. Na djecu sam oduvijek posebno osjetljiva i tako sam pronašla jednu udrugu koja me je dočekala otvorenih ruku i srca i taj put se jednostavno nastavio dolaskom u Hrvatsku.

Jednom prilikom priznali ste da biste zbog uloge pristali ošišati se na ćelavo. Koja je najveća žrtva koju ste podnijeli za neku ulogu?

Najveća „žrtva“ koju sam podnijela za ulogu su bili strogi fizički režim, intenzivni treninzi i obuke , a s obzirom da nisam sportski tip, na dane mi je znala biti muka iako je sav taj trud rezultirao boljim utjelovljenjem samog lika te sam na kraju bila jako zadovoljna rezultatima.

Osim glume, vaša druga velika ljubav je glazba, uz posebni žanrovski naglasak na jazz i bossa novu. Kako se ta ljubav rodila i možemo li nakon numere 'Voljet ću te ponovo sutra', s kojom ste trijumfirali na Dalmatinskoj šansoni u Šibeniku, u skorije vrijeme očekivati novu autorsku pjesmu?

Glazba je uvijek bila dio moje svakodnevnice i sveprisutna u mojoj obitelji. Uvijek je gorio radio, pjevalo se na okupljanjima i rođendanima a ja sam zaljubljenik u jazz koji mi je baka „ostavila“ u nasljeđe. Po odlasku u Portugal upoznajem portugalsku kulturu, glazbu i kako je Lisabon kulturna meka Europe moji muzički horizonti se proširuju na ulicama grada na kojem su uvijek svirale i pjevale razne grupe - od gipsy jazza do bossa nove. Odmah me oduševila toplina zvuka i mekoća izričaja. Kasnije stječem puno prijatelja Brazilaca preko kojih uranjam bossa novu .

U pripremi imam nekoliko stvari koje čekaju da s njih skinem prašinu i predstavim ih javnosti.

'Najgora je trema stati pred publiku i pjevati, to se ne može usporediti s glumom', glasi jedna vaša izjava iz 2015. Jeste li se u međuvremenu riješili straha?

Što se glazbe i treme tiče, dok god imate tremu prije nastupa je dobar znak - znak da vam je stalo. Na filmu imate nekoliko prilika ponoviti scenu do rezultata s kojim ste zadovoljni, a na bini imate samo jednu šansu da prenesete svoju emociju i nekog u publici rasplačete.

Održavate li još uvijek nastupe i, ako da, tko vam je pratnja?

Za vrijeme angažmana na seriji sam uzela mali predah od nastupa, ali još uvijek surađujem sa vrsnim akademskim muzičarima poput Gorana Cetinić Koće, Piera Malkoča i Marka Pažanina.

Na glasu ste kao vrsna kuharica. Koju deliciju posebno volite pripremati u ovo ljetno vrijeme?

U ova ljetna vremena za sve crpim energiju i inspiraciju iz mora - tako su na meni-u manistre sa plodovima mora, riba na gradele, škampi na buzaru i ako navrati koji prijatelj iz Portugala pa se domognem bakalara - onda bacalhau com natas, bacalhau à Brás.

U prošlosti ste ljetne dane provodili zabavljajući se u klubu Aquarius na Zrću uz poznate DJ-eve. Gdje i kako odmarate ovo ljeto? Postoji li destinacija koju niste posjetili, a želite?

Dani i godine su mirnije, pa su tako sada i moja ljetovanja. Ovo nam je radno ljeto, pa smo odmor proveli sa obitelji u Splitu, a želja mi je otići na Amalfi obalu.

