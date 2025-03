FOTO Danijela Martinović odlučila se na drastičnu promjenu! Ovako sada izgleda

Naša pjevačica Danijela Martinović na Instagramu se pohvalila promjenom imidža. Naime, Danijela se odlučila za promjenu frizure. Martinović je skratila svoju prepoznatljivu plavu kosu, pozirajući u crnoj haljini istaknutog dekoltea. "Osmijeh je isti, ali frizura je nova! Što kažete dragi moji?", napisala je u opisu objave. U komentarima je bilo brojnih pohvala. "Ljepotica uvijek, nikad ne stari", "OMG ti si tako hot i sexy, ovo je najbolja haljina", "Prekrasna Danijela, kao i uvijek", "Uvijek lijepa, draga i simpatična, srce i duša su važni, a ti to imaš, frizura je samo dodatak", "Slatka mala bombonica", "Savršena frizura", "Friz nikad bolji", "Dama sa stilom", samo su neki komentari.

Podsjetimo, glazbenica Danijela Martinović ne skriva koliko uživa u ljubavi s Josipom Plavićem. Za njihovu vezu doznalo se prije dvije godine, a nakon što su u medije procurile njihove fotografije, prestali su se skrivati. Pjevačica tako ponekad na društvenim mrežama dijeli detalje njihove ljubavne priče. Ovog puta pohvalila se prekrasnim buketom cvijeća koji je dobila od Josipa. 'Samo ljubav', kratko je napisala pored fotografije buketa.

Josip Plavić, član rock benda Izvan zakona i partner pjevačice Danijele Martinović, gostovao je nedavno u emisiji Kod nas doma povodom izlaska nove pjesme Poljubi me. Tijekom razgovora s voditeljicom Barbarom Kolar otkrio je zanimljive detalje o svom glazbenom povratku, ljubavi prema rocku i ulozi Danijele u njegovoj obnovljenoj glazbenoj karijeri. Plavić je istaknuo da je upravo Danijela imala ključnu ulogu u njegovom povratku glazbi te da ga je uvijek poticala da se ponovno aktivira na sceni. "Ona je zaslužna za nove pjesme jer me, mogu reći, uvijek gurala u tom smjeru i bodrila da se vratim glazbi. Hvala joj što me nagovorila", izjavio je.

Osim što ga je podržala, Josip je otkrio kako Danijela ima izuzetno dobar osjećaj za rock glazbu. "Ona je rokerica u duši. Stvarno voli tu glazbu, razumije ju i odlično pjeva", dodao je s osmijehom. Voditeljicu je zanimalo hoće li možda angažirati Danijelu kao prateći vokal u budućim projektima, na što je ona uz osmijeh dometnula: "Ne znam možeš li si to priuštiti i platiti." Plavić se na to nadovezao: "Ne, ne možemo angažirati jedno drugo, još nismo toliko daleko otišli u tom smislu. No, što se rocka tiče, siguran sam da bi bila jednako uspješna u tom žanru kao i u glazbi kojom se inače bavi."

GALERIJA Marko Bošnjak pobijedio je na Dori

Josip Plavić je početkom 2023. godine donio važnu životnu odluku – napustio je posao u policiji kako bi se u potpunosti posvetio glazbi. Ponovno je okupio stari bend Izvan zakona, s kojim je nakon dugih 16 godina pauze krenuo snimati nove pjesme. "Posao mi uopće ne nedostaje, niti se više osjećam kao dio tog svijeta. Kada neko izuzetno stresno zanimanje počne ostavljati trag na tijelu, neki ljudi to ignoriraju i nastavljaju dalje, ali ja sam odlučio promijeniti svoj život. Želim živjeti mirnije, normalnije i posvetiti se onome što volim", prisjetio se svoje odluke.

Govoreći o povijesti benda, objasnio je i kako su došli do imena Izvan zakona. "Morali smo promijeniti ime Opća opasnost, iz razloga koje ne moram dodatno objašnjavati. Nakon toga smo koristili latinski naziv Lex, ali smo shvatili da gramatički nije ispravno, pa smo napravili doslovan prijevod i tako nastao Izvan zakona", pojasnio je s osmijehom. Bend su još 1988. godine osnovali Krešimir Šokec, Davor Smotalić i Josip Plavić, a nakon duže stanke sada su se ponovno okupili kako bi nastavili svoju glazbenu priču. Publika ih je sa zadovoljstvom prihvatila, a nove pjesme pobuđuju veliko zanimanje.

Što se tiče njegove veze s Danijelom Martinović, javnost je za njihov odnos saznala početkom 2023. godine, iako su se upoznali nešto ranije. Danijela je tada ispričala kako je Plavića upoznala 2022. godine, kada je njezina odvjetnica podnijela prijavu zbog krađe identiteta na internetu. Policija je brzo riješila slučaj, a ona i Josip su nakon toga ostali u kontaktu i nastavili druženje, što je kasnije preraslo u ljubavnu vezu.