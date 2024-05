FOTO Antonija Šola pozirala sa samozatajnom majkom Kajom: Sad je jasno od koga je naslijedila ljepotu

Atraktivna pjevačica i autorica mnogih pjesama Antonija Šola, koju gledamo i kao natjecateljicu showa "Tvoje lice zvuči poznato" ne prestaje izazivati pozitivne reakcije publike svojim mladolikim i lijepim izgledom, a mnogi su komentirali i to kako se od snimanja serije "Zabranjena ljubav", a koja ju je proslavila - nije apsolutno ništa promijenila. Iako je prošlo gotovo dvadeset godina od snimanja popularne serije, Antonija svojim izgledom i dalje privlači veliku pažnju.

Na društvenoj mreži Instagram, a koju redovito koristi, pokazala je i svoju samozatajnu majku Kaju te napisala: - Moja najljepša mama - napisala je Šola. "Imaš lijepu mamu", "Jabuka ne pada daleko od stabla", "Najljepša mama i najljepša kćer", "Jako ste zgodne. Lijepa na mamu", "Sve ono najljepše od sebe tebi je dala", "Geni su čudo", neki su od brojnih komplimenata koje su mama i kći dobile ispod fotografija.

Podsjetimo, u nedavnom velikom intervjuu za Večernji list, Antonija Šola otkrila je mnoge zanimljivosti o svojem životu, dotaknula se i ljubavi s glazbenikom, predivnim trenucima s nećacima, zašto se još uvijek nije udala te se osvrnula i na tajnu svog besprijekornog izgleda.

FOTO Antonija Šola pokazala je samozatajnu majku Kaju

- Danas sam malo pametnija, stabilnija, sigurnija u sebe, i zapravo, nisam toliko raspršena, posvetila sam se glazbi. Ali normalno je to da se čovjek mijenja s godinama. Ostala je i dalje ta moja zaigranost i kreativnost koja se, vjerujem i vidi s vanjske strane - kazala je te dodala: - Mojem pozitivnom duhu uvelike pridonosi glazba i pjevanje. Dogodilo mi se tijekom pandemije, koju čak ne volim ni spomenuti, da zaboravim i ne sjetim se dulje vremena zapjevati. Tada bih bila tužna i shvatila bih da nisam dugo pjevala... Osim glazbe, tu je i mir, krug ljudi koji mi odgovara i koji me unapređuju i čine me boljom osobom. Također, pazim i na prehranu, vježbam i gotovo sam uvijek u pokretu. Živim izvan grada pa mislim da i to pridonosi mojoj zdravijoj rutini i načinu života. Ne pomaže meni i mojem izgledu i duhu samo jedan tajni sastojak, već cjelokupan pristup življenju, a kada se nešto poremeti, odmah se to odrazi i na duhu, ali i na licu. Mladost je stanje duha, godine su samo broj. Ali ja godine i ne brojim, samo živim, volim i postojim - kazala nam je Antonija Šola.

VEZANI ČLANCI:



Inače, Antonija Šola je rano ostala bez tate, a to joj je ujedno i najbolnije točka u životu. - To je bio jedan presjek mog života, život prije i poslije toga se razdijelio. Njegov odlazak bio je neočekivan i to su zaista teške situacije koje čovjek prolazi u životu i koje te sigurno promijene. Moj tata nikada nije doživio sve što sam ja postigla i na neki način mi je to žao. Sigurna sam da bi uživao u tome, a ja bih voljela da sam mogla i njemu pružiti sve što je on meni pružio. Naučila sam s tim živjeti i tako sam postala bolja osoba, više sam cijenim svaki trenutak, a on i dalje živi s nama u našim srcima. Kada se čovjeku dogodi tako veliki gubitak, onda postane još suosjećajniji i više razumije ljude koji to isto prolaze. To su trenuci za koje misliš da nećeš izdržati, a na kraju izdržiš... Mislim da me oplemenilo to iskustvo i još više produhovilo - iskreno nam je ispričala glazbenica.

VIDEO: Tatjana Cameron Tajči za Večernji list otkrila je što misli o Baby Lasagni i Euroviziji