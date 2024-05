FOTO Mateo Kovačić napokon pokazao atraktivne sestre: Ljepotice su mu velika podrška

Hrvatski nogometni reprezentativac i igrač Manchester Cityja Mateo Kovačić proslavio je svoj jubilarni 30. rođendan. Lijep i važan događaj u njegovu životu nisu propustile ni njegove sestre - Jelena i Katarina. Jubilarna proslava bila je jedna rijetka prigoda u kojima je na društvenoj mreži Instagram Mateo pokazao svoje atraktivne i lijepe sestre. - Sretan rođendan brate - napisala je na svojim Instagram pričama lijepa Katarina. Inače, i Jelena i Katarina mlađe su od Matea, a Katarina pak rijetko objavljuje fotografije na društvenim mrežama.

Mnogi su u nekoliko navrata istaknuli i da je nalik njegovoj supruzi Izabel Kovačić. Katarina je u ljubavnom odnosnu s dečkom Valentinom, a ona je privukla veliku pažnju medija kada se pojavila na tribinama u Katru kad je bila uz bratovu suprugu i njihova sina Ivana. Tada je ponosna teta držala nećaka u naručju, a na Instagramu je tada podijelila i fotografiju na kojoj je Kovačić uzeo u naručje sinčića i uz nju napisala: - Bravo, tata. Na proslavi rođendan svog starijeg brata, bila je i Jelena. Ona se 2018. godine udala za tadašnjeg dečka, a danas supruga Davora Goluba, također u crkvi Svetog Antuna Padovanskog u Sesvetskim Selima, u kojoj su se sudbonosno 'da' izrekli i Mateo i Izabel. Par ima i dijete, ali datum rođenja i spol nisu poznati javnosti.

Jelena i Katarina Kovačić su i prave zvijezde na Instagramu i svaka ima više od deset tisuća pratitelja. Međutim, svoje profile drže zaključanima. Na društvenim mrežama možemo vidjeti da su si obje sestre jako dobre sa šogoricom Izabel te su zajedno bile i na skijanju ove godine u Švicarskoj na poznatom i luksuznom skijalištu Saint Moritz.

Podsjetimo, Izabel i Mateo su par još od 2010. godine. Upoznali su se u crkvi svetog Antuna Padovanskog u Sesvetskim selima, gdje je ona inače pjevala u zboru. Mateo je u to vrijeme bio ministra, i tako su se njih dvoje zapravo i upoznali. Izabela se zbog lijepoga glasa, ali i stasa isticala među drugim djevojkama, a najviše je voljela pjevati duhovne šansone i psalme. U istoj crkvi su se i vjenčali 2017. godine.

U listopadu 2020. dobili su sinčića Ivana kojemu je krsni kum bio hvaljeni nogometaš Luka Modrić. Nakon što je postala gospođa Kovačić, Izabel je pod još većim povećalom javnosti, no bez obzira na to, ostala je jednostavna i samozatajna, no obožavatelji na društvenim mrežama uvijek su oduševljeni njezinim objavama, naročito modnim kombinacijama.

